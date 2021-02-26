不像向華強「國安理由」來台卡關　文青女神已定居10多年

▲向華強父子申請來台依親居留遭拒。（圖／記者林敬旻攝）

記者曾俊豪／綜合報導

香港影視大亨向華強父子申請來台依親居留一案，內政部移民署25日正式駁回，其主要因素就是向華強的背景，讓聯審會認為有國安疑慮。事實上，撇開向華強不談，香港藝人若要申請來台居留，大都可以順利成行，除了近期的導演黃綺琳之外，更早還有女星蔣雅文，2014年嫁給台灣老公後， 就移居台灣至今。

2002年加入英皇當歌手的蔣雅文，儘管外型亮麗，但星路並不順遂，2008年與公司解約，便到台灣進修設計課程，之後就一直待在台灣，2014年跟男友結婚後，還曾在花蓮與台北創業。

有「文青女神」稱號的蔣雅文，先前參加陸委會「台港交流」活動時，還大方表達對台灣的熱愛。她說，在這裡大家可以「更加暢所欲言」、「自由自在做自己」；此外，台灣和香港共同的地方，除了都還在使用繁體字，也同樣在努力「抓緊和保護自己所認定的價值」。

▲「文青女神」蔣雅文帶著爹娘退休落腳花蓮。（圖／影音企劃團隊《一件襯衫》授權提供。）

不像蔣雅文是「老台灣」，以《金都》入圍金馬獎最佳新導演、榮獲香港電影金像獎最佳新晉導演的黃綺琳則是去年底申請永久居留證移居來台，並且獲得移民署批准，目前在板橋租屋，預計今年11月待滿一年後，便可取得永久居留證。

撇除政治因素，香港藝人若移居來台，對台灣形象是一大提升，也因此，只要符合標準，內政部移民署聯審會一般都不會阻擋，但向華強父子申請來台依親居留一案被拒，主要理由是「國安疑慮」。

▲蔣雅文曾出席陸委會活動，分享台灣的好。（圖／記者曾俊豪攝）

據了解，向華強曾擔任中國電影基金會名譽副會長，該基金會立場親中，近年還承辦中共全民國防教育放映計畫。此外，根據警政單位紀錄，向華強早年在台灣有案底，也多次被移民署拒絕入境，而向家與香港新義安幫會素有淵源，在戒嚴時期的警備總部檔案中，被官方標註為「新義安老大」。

內政部移民署25日也針對申請案做出說明，經會商相關單位審查，認為有「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第22條所規定之不予許可情形，內政部依規定「不予許可居留」。

也因此，綜合向華強父子背景，第22條的規定中的「有危害國家利益、公共安全、公共秩序或從事恐怖活動之虞」、「有事實足認涉嫌重大犯罪或有犯罪習慣」、「現（曾）任職於大陸地區行政、軍事、黨務或其他公務機構、具政治性機關（構）、團體或其於香港、澳門投資之機構或新聞媒體。」等，都可能是向華強父子來台夢碎的原因。

▲動盪的政治局勢推動港人移居海外。（圖／記者黃彥傑攝）