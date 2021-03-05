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雲林護農大進擊　健豪印刷血拼高麗菜5千箱！縣府上架鳳梨預購

▲雲林縣高麗菜從8、9月份陸續開始栽種，產量漸增至今為高峰期，健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購雲林縣高麗菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣高麗菜從8、9月份陸續開始栽種，產量漸增至今為高峰期，健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購雲林縣高麗菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣府今(5)日共同行銷鳳梨和高麗菜，推出媒合拓展外銷市場、個人和團購預購促銷、媒合學校營養午餐等團膳採購，媒合辦理收購加工等配套措施來因應。今逢高麗菜盛產期，健豪印刷公司採購雲林縣的高麗菜5千箱，以實際行動支持菜農；雲林鳳梨推出採收前上架預購，四月出貨搶鮮嘗。

雲林縣高麗菜從8、9月份陸續開始栽種，產量漸增至今為高峰期，健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購雲林縣高麗菜，預計要採購5000箱共10萬公斤，以實際行動支持菜農。除秉持社會責任，不讓雲林純樸的菜農，辛勤努力的成果卻是血本無歸，更是力挺農民，認購營養價值高，新鮮又健康的高麗菜。

▲雲林縣高麗菜從8、9月份陸續開始栽種，產量漸增至今為高峰期，健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購雲林縣高麗菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲健豪印刷公司採購雲林縣的高麗菜5000箱，以實際行動支持菜農，雲林縣長張麗善今特地致贈感謝狀。（圖／記者蔡佩旻攝）

健豪印刷公司媒體部經理張哲源表示，總經理張訓嘉來自雲林斗六，因家族長輩務農，能體會農民心情， 農民採收了卻賠本，不採收心理更是難過，因此透過高中同學，縣議員李明哲的幫忙，向雲林農民採購高麗菜，預計陸續採購共10萬公斤，並派出自家健豪印刷公司的大型物流車，直接開進高麗菜園裡，將新鮮高麗菜陸續送到全台灣健豪印刷的客戶手上。

在積極媒合高麗菜產銷之外，雲林縣政府針對鳳梨產銷問題亦超前部署，農業處積極提前規劃因應。農業處長吳芳銘表示，雲林鳳梨主要產季在4~6月，甜度高香味濃郁，開放預購後將在4月中旬後安排出貨，希望大家提前預購，縣府提前規劃包含媒合拓展外銷市場、個人和團購預購促銷、媒合學校營養午餐等團膳採購，媒合辦理收購加工等配套措施來因應。

永興果菜生產合作社理事主席黃威騰表示，雲林縣在清明節前後採收鳳梨的甜度比較高，所以推出一箱10公斤500元搶先上架《雲林良品》平台開放預，預計最佳菜收期後的4月15日陸續出貨。

▲雲林縣高麗菜從8、9月份陸續開始栽種，產量漸增至今為高峰期，健豪印刷公司總經理張訓嘉伸出援手，大量採購雲林縣高麗菜。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林鳳梨主要產季在4~6月，甜度高香味濃郁，《雲林良品》開放預購後將在4月中旬後安排出貨。（圖／記者蔡佩旻攝


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