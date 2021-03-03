黃花風鈴木盛開　雲林虎尾鎮北港溪堤岸3公里「黃金廊」超美

▲天候回暖，各地花期較往年提早，雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

3月份進入黃花風鈴木開花期，雲林縣處處可見黃花風鈴木盛開，黃色花海點綴雲林純樸鄉容，也吸引許多民眾駐足賞花拍照。斗南鎮的石牛溪堤防、西螺交流道下等多處均開滿浪漫黃花，尤其虎尾鎮的北港溪堤岸防汛道路約3公里的堤岸延到路的盡頭，有如身處黃金花海廊道。

▲斗南鎮的斗南魚市前石牛溪堤防開滿黃花風鈴木。（圖／記者蔡佩旻攝）

天候回暖，各地花期較往年提早，雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」，長達數百公尺的黃花風鈴木都已盛開，久違的黃金花海，令許多路過民眾驚艷，走到堤防上樹梢的黃花瞬間可成為最美背景，不少婚紗業者與新人前往取景。

▲雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南石牛溪、大湖口溪、崙仔溪等多處河堤上的黃花風鈴木也盛開綻放，賞花民眾說，今年花開得很足，有些路段往年沒開花，但今年也成黃色花海。雲林縣警方提醒賞花民眾不要違規停車，下車賞花要注意自身安全。

▲雲林虎尾平和橋到鐵橋間的北港溪防汛道被視為最美「黃金廊」，走到堤岸上黃花瞬成背景，吸引新人取景拍婚紗。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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