陸未來五年「對台工作」曝光　兩策略推進統一

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，會上除由國務院總理李克強發表2021年度政府工作報告，重申一個中國原則和「九二共識」外，會上審議的《第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要（草案）》，也在第62章，明確揭露中共未來五年的對台工作主軸，透過兩策略，推進「兩岸關係和平發展和祖國統一。」

▲大陸下一個五年的對台工作方針，隨十四五規劃綱要草案全文曝光而公開。（圖／路透）

根據5日上午公布的最新十四五規劃和2035年遠景目標綱要草案全文，共涵蓋19篇、65個章節，涵蓋堅持創新驅動發展、加快發展現代化產業體系、形成強大國內市場、建設數字中國、推進鄉村振興、促進區域協調、提升文化軟實力、高水平對外開放、提升國民素質、加快國防和軍隊現代化等面向。

▲2021年大陸全國人大十三屆四次會議於3月5日，在北京人民大會堂召開，會期內將審議十四五規劃草案。（圖／記者陳政錄攝）

在第19篇，堅持「一國兩制」推進祖國統一，涉台灣的第62章，十四五規劃草案寫到，要堅持一個中國原則和「九二共識」，以兩岸同胞福祉為依歸，推動兩岸關係和平發展、融合發展，高度警惕和堅決遏制「台獨」分裂活動。

規劃62章涉台內容還分為深化兩岸融合發展、加強兩岸人文交流兩個子章節。在融合發展上，草案提出，完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，持續出台實施惠台利民政策措施，讓台灣同胞分享發展機遇，參與大陸經濟社會發展行程。

草案提出，支持台商台企參與「一帶一路」建設和國家區域協調發展戰略。推進兩岸金融合作，支持符合條件的台資企業在大陸上市。推進海峽兩岸產業合作區、平潭綜合實驗區、昆山深化兩岸產業合作試驗區等兩岸合作平台建設。支持福建探索海峽兩岸融合發展新路，加快兩岸融合發展示範區建設。加强兩岸產業合作，打造兩岸共同市場，壯大中華民族經濟。

加強人文交流方面，草案提出，要積極促進兩岸交流合作和人員往來，加深相互理解，增進互信認同。推動兩岸文化教育、醫療衛生等領域交流合作，促進社會保障和公共資源共亯，支持兩岸鄰近或條件相當地區基本公共服務均等化、普惠化、便捷化，促進兩岸同胞共同傳承和創新發展中華優秀傳統文化。加强兩岸基層和青少年交流，鼓勵台灣青年來大陸追夢、築夢、圓夢。團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」分裂活動，維護和推動兩岸關係和平發展，致力中華民族偉大復興。

▲大陸國務院總理李克強5日發表年度政府工作報告，提及十三五規劃時期成果、十四五規劃願景時，香港特首林鄭月娥坐在畫面左後方。（圖／CCTV）

涉港澳方面，包括全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，堅持依法治港治澳，維護憲法和基本法確定的特別行政區憲制秩序，落實中央對特別行政區全面管治權，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護國家主權、安全、發展利益和特別行政區社會大局穩定，堅決防範和遏制外部勢力干預港澳事務等。

中共制定十四五規劃，用以擘劃第十四個五年（2021年到2025年）的政策方針，於去年中共五中全會上，提出十四五規劃和2035年遠景目標的建議後，於2021年3月5日開幕的全國人大會議期間，審議相關綱要草案，以進一步推行實施。

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