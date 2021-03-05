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李克強政府工作報告　重申一中、推進祖國統一

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告，他在部署2021年度中共涉台工作時表示，我們要堅持對台工作大政方針，堅持一個中國原則和「九二共識」，推進兩岸關係和平發展和祖國統一。

李克強說，要「高度警惕和堅決遏制『台獨』分裂活動。完善保障台灣同胞福祉和在大陸享受同等待遇的制度和政策，促進海峽兩岸交流合作、融合發展，同心共創民族復興美好未來。」

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

涉港澳方面，李克強說，我們要繼續全面準確貫徹「一國兩制」、「港人治港」、「澳人治澳」、高度自治的方針，完善特別行政區同憲法和基本法實施相關的制度和機制，落實特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。堅決防範和遏止外部勢力干預港澳事務，支持港澳發展經濟、改善民生，保持香港、澳門長期繁榮穩定。

▲▼大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

▲大陸國務院總理李克強在人大開幕式，發表政府工作報告。（圖／CCTV）

對外方面，李克強說，要堅持獨立自主的和平外交政策，積極發展全球夥伴關系，推動構建新型國際關係和人類命運共同體。堅持開放合作，推動全球治理體系朝著更加公正合理的方向發展。持續深化國際和地區合作，積極參與重大傳染病防控國際合作。

另在細數中國大陸過去一年取得的成績時，李克強也照例代表國務院，「向全國各族人民，向各民主黨派、各人民團體和各界人士，表示誠摯感謝！向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞，表示誠摯感謝！向關心和支持中國現代化建設的各國政府、國際組織和各國朋友，表示誠摯感謝！」

▲▼2021、兩會、大陸全國政協主席汪洋、大陸全國政協第十三屆第四次會議、習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正、國務院港澳辦主任夏寶龍。（圖／翻攝央視）

▲中共持續推進一個中國原則、九二共識的對台大政方針。（圖／翻攝央視）

回顧2020年，在新冠肺炎疫情的背景下，李克強2020年5月22日發表年度政府工作報告，涉台內容較往年更短，當時第一版政府工作報告發布當天，也未提到「一個中國」原則、「九二共識」，並把「和平促進統一」中的「和平」兩字拿掉，引發討論。

李克強去年表示，我們要堅持對台工作大政方針，政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對台獨、促進統一，我們一定能開創民族復興的美好未來。不過，在後續的總理記者會上，他表示堅持九二共識、一中國則的大政方針沒有改變，隨後官媒《新華社》發布的2020年度政府工作報告修正版，也將上述兩項對台工作原則補入。

本屆人大會議會期7天，3月5日上午開幕，11日下午閉幕，共安排3次全體會議，李克強的總理中外記者會預計11日召開，算上4日下午開幕的政協大會，今年大陸全國「兩會」僅7天半，比照去年濃縮會期的作法。

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