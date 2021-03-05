陸政協報告增「愛國者治港」　汪洋未提「一國兩制」

▲廈門環島路上，「一國兩制統一中國標語」。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國政協主席汪洋4日發表2021年度政協工作報告，在涉台灣、港澳內容方面，增加「愛國者治港」論述，但未提及推動「一國兩制」行穩致遠。對此學者分析，一些概念雖然沒提，但一直是存在的，認為官方注重持續推進對台實質的融合與交流。

2021年的大陸全國政協工作報告分為回顧去工作、展望今年聚焦十四五，提升政協制度效能等三大章節，在部署今年政協增進大團結大聯合目標，包括涉台港澳、對外交往工作時，提及要落實《中國共產黨統一戰線工作條例》，健全政協發揮新型政黨制度優勢的機制。





▲大陸全國政協主席汪洋發表政協年度工作報告。（圖／翻攝央視）

在涉台港澳工作上，汪洋說，要堅定支持全面落實「愛國者治港」原則，加強和港澳同胞、台灣同胞、海外僑胞團結聯誼，就加強港澳青少年愛國主義教育、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商。

汪洋還提到，舉辦辛亥革命110週年紀念活動，弘揚辛亥革命精神，團結海內外中華兒女共促祖國統一大業、共襄民族復興偉業。創新疫情防控常態化條件下對外交往方式，擴大「朋友圈。」

與2020年，在新冠肺炎疫情背景下發表的政協工作報告相比，今年涉台篇幅有所增加，但並未提到要「推動一國兩制行穩致遠」，另在對台交流上，今年提出「加強與台灣同胞團結聯誼、促進兩岸經濟文化交流合作等開展調研協商」，與2020年的版本「深化同台灣島內有關黨派團體、社會組織、各界人士交流交往」，有所差異。

▲大陸全國政協十三屆四次會議於3月4日，在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

對此，北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣受訪認為，一些概念雖然沒提，但一直是存在的，例如大陸國台辦發言人在不久前提到，兩岸春暖花開需要東風雨露（就是九二共識）。他還說，避免爭論，有利於集中精力做好兩岸融合與交流。

針對汪洋涉台報告內容，陸委會發言人邱垂正指出，過去總統與本會也一再重申，期盼兩岸開展正常有序的交流，立場依舊堅定。但對於大陸將擴大舉行辛亥革命110週年活動，邱垂正表示，北京當局慣常辦理各種紀念活動，扭曲歷史事實並對台進行統戰，以鞏固中共執政的正當性，企圖削弱中華民國的法統，鼓吹一中原則的統一論調，「我想我們不會接受。」

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