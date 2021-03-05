中國2021年GDP增長目標　設定「6%以上」

▲大陸人大會議發表政府工作報告，擘劃2021年度政治、經濟等各項工作。（圖／CFP）

記者陳政錄／北京報導

去年在新冠肺炎疫情的背景下，中國大陸在年度政府工作報告中未設國內生產總值（GDP）增長目標，不過據大陸國務院總理李克強5日發表的「2021年度政府工作報告」，再度設定GDP增長6%以上的預期目標，另城鎮新增就業1100萬人以上、城鎮調查失業率5.5%左右、居民消費價格增幅3%左右、財政赤字率擬按3.2%左右安排。

李克強解釋，經濟增速是綜合性指標，今年預期目標設定為6%以上，考慮了經濟運行恢復情况，有利於引導各方面集中精力推進改革創新、推動高品質發展。他強調，經濟增速、就業、物價等預期目標，體現了保持經濟運行在合理區間的要求，與今後目標平穩銜接，有利於實現永續健康發展。

在此之前，受新冠疫情影響，據國家統計局公布數據，大陸2020年GDP增長率為2.3%，但總值首度突破100兆元人民幣大關；另2019年GDP數據經核算後，年增率為6.0%。

▲大陸全國人大十三屆四次會議5日開幕，大陸國務院總理李克強發表政府工作報告。（圖／CCTV）

為做好今年工作，李克強說，要更好統籌疫情防控和經濟社會發展，堅持常態化防控和局部應急處置有機結合，繼續毫不放鬆做好外防輸入、內防反彈工作，抓好重點區域和關鍵環節防控，補上短板漏洞，嚴防出現聚集性疫情和散發病例傳播擴散，有序推進疫苗研制和免費接種，提高科學精准防控能力和水准。

其他經濟發展預期目標上，還包括進出口量穩質升，國際收支基本平衡；居民收入穩步增長；生態環境質量進一步改善，組織國內生產總值能耗降低3%左右，主要污染物排放量繼續下降；糧食產量保持在1.3兆斤以上。

財政政策方面，李克強說，考慮到疫情得到有效控制和經濟逐步恢復，今年赤字率擬按3.2%左右安排、比去年有所下調，不再發行抗疫特別國債。他提到，「各級政府都要節用為民、堅持過緊日子，確保基本民生支出只增不减，助力市場主體青山常在、生機盎然。」

貨幣政策方面，李克強說，穩健的貨幣政策要靈活精准、合理適度。把服務實體經濟放到更加突出的位置，處理好恢復經濟與防範風險的關係。他說，貨幣供應量和社會融資規模增速與名義經濟增速基本匹配，保持流動性合理充裕，保持宏觀杠杆率基本穩定。保持人民幣匯率在合理均衡水准上的基本穩定；進一步解决小微企業融資難題、延續普惠小微企業貸款延期還本付息政策，加大再貸款再貼現支持普惠金融力度等。

科技創新上，李克強說，基礎研究是科技創新的源頭，要健全穩定支持機制，大幅增加投入，中央本級基礎研究支出增長10.6%，落實擴大經費使用自主權政策，完善專案評審和人才評估機制，切實減輕科研人員不合理負擔，使他們能够沉下心來致力科學探索，以「十年磨一劍」精神在關鍵覈心領域實現重大突破。他並提到加大5G建設力度、挖掘國內市場潛力、高水平對外開放、鄉村振興等戰略。

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