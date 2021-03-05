　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

▲▼世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎蔓延至今仍未退燒，美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）4日指出，取得美國衛生及公共服務部（HHS）301頁電子郵件，發現中國大陸與世衛聯手隱瞞疫情，而美國首席傳染病專家佛奇也知情。

綜合外電報導，「司法觀察」與每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation）取得該份301頁的電子郵件，其中包括佛奇和下屬萊恩（Clifford Lane）的通聯紀錄。

▲▼美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

多封電子郵件顯示，中國大陸和世衛聯手瞞疫，而佛奇與美國衛生部官員也參與其中。新聞稿內文指出，其中包括去年2月14日至2月15日，萊恩和世衛技術官員韓（Mansuk Daniel Han）的保密對話。韓表示，「這次的表格是根據中國量身定做，所以我們不能使用之前的表格。」

另外，世衛去年2月13日向美國國家衛生院（NIH）官員發出的電郵中，曾提到疫情資訊，加註「重要提示：在我們與中國同意之前，請將此視為敏感信息勿公開。」

每日電訊新聞基金會主編巴頓（Ethan Barton）表示，這些新郵件顯示，世衛組織從一開始就允許中方控制資訊。

「司法觀察」總裁菲頓（Tom Fitton）則指出，「這些新郵件顯示世衛和佛奇當時負責的國家衛生院，對中共控制疫情訊息提供了特殊待遇。」

ET快訊
快訊／李克強工作報告　涉台內容曝光
國中弟夾30元滷味　老闆「1理由」拒賣！網戰翻
林青霞曝已打大陸科興疫苗！　13字曝身體狀況
快訊／早盤重挫250點！　台積電跌破600元

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

關島爭取台旅客　將台灣業務與大中華區脫鉤

301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

台韓半導體業超猛「堪比OPEC掌握石油」　彭博：中美深感不安

「雙煞鴿」逼同伴跳軌讓火車撞　13秒圍堵片曝！驚呆320萬網友

調查：近9成美國人視中國為競爭對手而非夥伴

武漢疫源調查掀爭議　WHO擬直接公布完整報告

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家　還把超商店員全吃了

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

福原愛「不認出軌」親筆信道歉：夫妻共同面對　江宏傑深情喊話「對小愛的愛至今不變」

煞車當油門「啊！」女駕駛沿路叫　攔腰撞路人...祠堂牆壁被衝破洞

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

快救駕！喵星人回窩睡覺困門口　被「豐滿卡撐」出賣...網：吃太好

男遺失手機靠GPS追蹤7分鐘尋獲　阿姨詭辯「在廁所看到」遭警戳謊

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

中國軍機頻擾　美印太司令：助台增強防禦力

關島爭取台旅客　將台灣業務與大中華區脫鉤

301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

台韓半導體業超猛「堪比OPEC掌握石油」　彭博：中美深感不安

「雙煞鴿」逼同伴跳軌讓火車撞　13秒圍堵片曝！驚呆320萬網友

調查：近9成美國人視中國為競爭對手而非夥伴

武漢疫源調查掀爭議　WHO擬直接公布完整報告

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家　還把超商店員全吃了

快訊／李克強政府工作報告　重申一中、推進祖國統一

吳鳳老婆流產崩潰痛哭：腳沒長出來！　產檢發現「寶寶沒心跳」

中國2021年GDP增長目標　設定「6%以上」

香港47人案審訊4天！押後至5月底再審　15人獲批保釋

緬甸軍警拖屍留「整條鮮血」…處決慘死影片曝！血腥政變遺體滿地

快訊 ／ 蘇貞昌：疫苗不足我不搶 「沒人敢打我先打」

苗栗聯合稽查學童交通車　「改裝+未繫安全帶」祭出2罰單

連日來氣溫變化大　高屏稻熱病悄現蹤

屏東市千禧公園6日植樹活動　金曲歌后朱海君+江志豐助陣

伍茲「出車禍失憶」甚至忘了在開車…警方排除吸毒酒駕

18歲男地鐵持刀挾持正妹　 特警「槍藏胯下」一槍擊斃

國際熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

快訊／紐西蘭發生8.1極淺層地震

道瓊重挫345點　台積電ADR大跌5.94％

紐西蘭8.1強震「海嘯影片」曝光　強震瞬間吊燈狂晃

原來SOD都是真的！AV女優帶處男大學生回家

小行星直衝地球　恐在2029相撞

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

紐西蘭8.1極淺強震　「海嘯警告」遠及日本

長太醜只能當魯蛇！他怒砸48萬整成花美男

即／紐西蘭又發生規模7.4地震

301頁郵件曝！中國聯手世衛隱瞞疫情

雙煞鴿逼同伴跳軌　驚呆320萬網友

更多熱門

相關新聞

武漢疫源調查掀爭議　WHO擬直接公布完整報告

武漢疫源調查掀爭議　WHO擬直接公布完整報告

華爾街日報報導，世界衛生組織（WHO）專家近期赴中國追查2019冠狀病毒疾病源頭後美中角力升溫，多國科學家呼籲重啟調查，世衛團隊擬跳過摘要，數週內公布完整報告。

陸人大開幕會期7日　香港選制受矚

陸人大開幕會期7日　香港選制受矚

歐洲缺疫苗　歐盟評估俄國疫苗

歐洲缺疫苗　歐盟評估俄國疫苗

中國無償援助疫苗打外交？人大發言人反駁

中國無償援助疫苗打外交？人大發言人反駁

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　

日相菅義偉支持台灣加入ＷＨＯ　

關鍵字：

新冠肺炎COVID19新冠病毒新冠疫情大陸戰疫

讀者迴響

熱門新聞

紐西蘭發海嘯警告　呼籲高處避難

她好心問暖…下秒慘遭浪漢「公園性侵」

福原愛2度道歉　江宏傑喊話：我對小愛的愛至今不曾改變

福原愛早知被偷拍！日媒點出關鍵

日本律師搖頭「福原愛就是出軌」！這1行為成鐵證

AV女優用肉體付車費！野戰運將影片瘋傳

國中弟夾30元滷味！老闆「1理由」拒賣

福原愛撇偷吃　網揭過夜開2房5矛盾

結婚2年沒懷孕！醫「1指內診」她狂喊痛：沒進去那麼深

福原愛「啊～」餵食高帥男！

66歲女騎士撞飛6旬婦　頭部重創慘死路中

福原愛辛酸現況曝光！閨蜜怒：她在台灣每天哭

男女過夜不發生關係機率多大？網曝1關鍵

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

不只福原愛！日本3女神「台日婚姻」崩盤

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

Lulu一日店員大崩潰「想當主持人」 被收銀機嚇到...2人只買1杯強行追加XD

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

可以開！3萬台幣自製千萬跑車　越南神手90天蹦出「偽‧法拉利」

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

陳意涵「要把兒子當桃太郎養」　坐公車撿鞋子..正義魔人嗆：這是侵占

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面