301頁郵件曝光！中國聯手世衛隱瞞疫情　佛奇竟也知情

▲世界衛生組織（WHO）的專家小組記者會。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠肺炎蔓延至今仍未退燒，美國保守派監督組織「司法觀察」（Judicial Watch）4日指出，取得美國衛生及公共服務部（HHS）301頁電子郵件，發現中國大陸與世衛聯手隱瞞疫情，而美國首席傳染病專家佛奇也知情。

綜合外電報導，「司法觀察」與每日電訊新聞基金會（Daily Caller News Foundation）取得該份301頁的電子郵件，其中包括佛奇和下屬萊恩（Clifford Lane）的通聯紀錄。

▲美國首席傳染病專家佛奇（Anthony Fauci）。（圖／達志影像／美聯社）

多封電子郵件顯示，中國大陸和世衛聯手瞞疫，而佛奇與美國衛生部官員也參與其中。新聞稿內文指出，其中包括去年2月14日至2月15日，萊恩和世衛技術官員韓（Mansuk Daniel Han）的保密對話。韓表示，「這次的表格是根據中國量身定做，所以我們不能使用之前的表格。」

另外，世衛去年2月13日向美國國家衛生院（NIH）官員發出的電郵中，曾提到疫情資訊，加註「重要提示：在我們與中國同意之前，請將此視為敏感信息勿公開。」

每日電訊新聞基金會主編巴頓（Ethan Barton）表示，這些新郵件顯示，世衛組織從一開始就允許中方控制資訊。

「司法觀察」總裁菲頓（Tom Fitton）則指出，「這些新郵件顯示世衛和佛奇當時負責的國家衛生院，對中共控制疫情訊息提供了特殊待遇。」