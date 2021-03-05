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武漢疫源調查掀爭議　WHO擬直接公布完整報告

▲▼世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。（圖／路透）

文／中央社記者尹俊傑紐約4日專電

華爾街日報報導，世界衛生組織（WHO）專家近期赴中國追查2019冠狀病毒疾病源頭後美中角力升溫，多國科學家呼籲重啟調查，世衛團隊擬跳過摘要，數週內公布完整報告。

26位科學家今天發表公開信，呼籲重啟2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）源頭國際調查。他們說，一個多月前赴中國湖北省武漢市調查疫源的世衛專家團隊未能掌握全盤訊息，包括新型冠狀病毒是否從實驗室外流，真相難以大白。

美國政府取消退出世衛組織後也主張疫源調查應該更公開透明，預告將仔細審視世衛團隊赴武漢調查的報告，並敦促中國公布所有相關資料，包括2019年12月首批確診或更早的疑似病例。

中國政府堅稱充分配合世衛組織之餘，鼓吹世衛專家團隊也赴美國等國調查，探究新型冠狀病毒是否源自中國以外地區，透過冷凍食品傳播到武漢。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus ）2月12日說，世衛團隊隔週可能公布一份簡述疫源調查的期中報告，完整報告預計數週後出爐。率領世衛專家團隊的丹麥食品科學家班恩巴瑞（Peter Ben Embarek）說，團隊已改變計畫，取消公布期中報告，打算隨完整報告公布一份摘要。

班恩巴瑞表示，依照定義，摘要報告不含所有細節，「既然外界對這份報告興趣濃厚，只公布摘要將無法滿足讀者好奇心」。

世衛組織發言人說，世衛疫源調查內含「重要發現」的完整報告將在數週內公布。

報導指出，世衛專家團隊赴武漢調查時和中國科學家與官員合作，調查報告需要中方核准才能公布。期中報告延後發布時，武漢疫源調查在政治與科學界持續引發爭議。

26位科學家及病毒學、動物學、微生物學等領域的專家在公開信中說，世衛專家團隊「幾乎不可能」充分調查，須經中方核准的調查報告很可能是政治妥協的產物。

連署者來自法國、美國、印度、澳洲等國，他們在信中寫道，可信調查需要秘密訪談、充分調閱中國首批確診與疑似2019冠狀病毒疾病患者就醫紀錄等步驟，調查人員也應獲准查閱所有從事冠狀病毒研究的實驗室維護、人員、動物育種及實驗等紀錄。

中國外交部以「換湯不換藥」形容這封公開信，並說世衛團隊赴武漢調查疫源後已認定實驗室外洩「可能性極低」，沒必要進一步調查。

報導寫道，重啟調查需要北京配合，許多權威傳染病專家也懷疑2019冠狀病毒疾病源於實驗室意外的說法，26位科學家訴求可能得不到滿意答覆，但這封信仍傳達美國、英國政府和全球許多科學家不滿中國提供世衛專家團隊資訊過少的聲浪。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）3日接受公共電視網（PBS）訪問時說：「無論疫情危機之初，或是現今調查人員試圖查個水落石出，中國都沒有充分有效地做到公開透明。」

 
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