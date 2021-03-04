中國無償援助疫苗打外交？　人大發言人駁：為保護更多人生命安全

▲陸產疫苗。（圖／CFP）



記者邱茀濱／綜合報導

大陸十三屆全國人大四次會議今（5）日登場，針對中國是否想透過「疫苗外交」來達到地緣政治的目的，昨（4）日深夜人大會議發言人張業遂強調，中方是為了保護更多人的生命安全與健康，且習近平主席曾說過，中國疫苗將作為全球公共產品，中國政府也向世衛組織提供1,000萬劑疫苗，用於滿足開發中國家的急需。

據《新華社》報導，張業遂表示，習近平主席在第73屆世界衛生大會上宣布，中國新冠疫苗研發完成並投入使用後「將作為全球公共產品」，所以促進疫苗在全球的公平分配和使用，特別是確保開發中國家能夠用得上、用得起安全有效的疫苗，還需要國際社會的共同努力。

目前為止，中國已有17支疫苗進入臨床試驗階段，其中4支獲得國家藥監局批准附條件上市，多支疫苗也在境外獲批展開3期臨床試驗，4支中國疫苗獲得一批國家的緊急使用授權，獲附條件上市批准。

張業遂說，據他了解，中國政府已經或正在無償提供60多個有需要的國家疫苗，並向世衛組織「新冠疫苗實施計劃」提供1,000萬劑疫苗，用於滿足開發中國家的急需。而且目前有40多個國家已經或正在商談進口中國的疫苗，大多數是開發中國家。

他強調，中國國家藥監局始終嚴格把關、依法合規推進疫苗的研發，因此中國展開國際抗疫合作，不是為了謀求地緣政治目標，也從不附加任何政治條件，是為了保護更多人的生命安全與健康。

▲大陸全國人大會議發言人張業遂。（圖／翻攝新華社）



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