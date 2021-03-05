陸人大今開幕會期7日　改香港選制、對台工作受矚

▲大陸全國人大十三屆四次會議將於3月5日上午，在北京人民大會堂召開。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大十三屆四次會議將於今（5日）上午開幕，國務院總理李克強發表政府工作報告，會期內審議十四五規劃、2035年遠景目標綱要草案和有關完善香港選制的議案等，其中政府工作報告涉台內容、香港選舉制度修改最受關注。有港媒報導稱，北京要確保「愛國者」在香港特首選委會中佔大多數。

在新冠肺炎疫情影響下，大陸全國人大發言人張業遂5日介紹，這次大會會期7天，將於3月5日上午開幕，11日下午閉幕，共安排3次全體會議；算上4日下午開幕的政協大會，今年大陸全國「兩會」僅7天半，比照去年濃縮會期的作法。

▲去年中共十三屆四次全國人大會議以2878票贊成、1票反對、6票棄權，通過「港版國安法」草案。（圖／路透）

據4日晚間更新內容，今年人大會議議程共有10項，包括審議政府工作報告、審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案、審查預算報告及草案等，並較先前新增審議《全國人民代錶大會關於完善香港特別行政區選舉制度的决定（草案）》的議案。

對於臨時增加香港議案，張業遂4日晚間在會前記者會上說，近年來的情況表明，香港特別行政區選舉制度，需要與時俱進，做出完善，為全面準確貫徹「一國兩制方針」，全面落實「愛國者治港」原則，提供健全的制度保障；香港特首林鄭月娥也回應，對此方針政策表示歡迎。

港媒《香港01》報導引述消息人士稱，北京出手修改香港選制，內容涵蓋行政長官的選委會組成、提名門檻，以及立法會席次、取消超級區議會等，還將設立資格審查委員會，參選選委會、立法會或區議會均須接受審查。

對台工作方面，去年在新冠肺炎疫情背景下，李克強發表的政府工作報告涉台內容僅104字，還未提及「一個中國」原則、「九二共識」，並把「和平促進統一」中的「和平」兩字拿掉，引發外界討論，使今年涉台內容變化持續受到矚目。

另一方面，兩會召開前，亦有消息指大陸將推動《國家統一法》，但隨人大更新議程增加香港議案，若要再新增涉台議案，機率降低；回顧2020年12月16日，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應《國家統一法》議題時說，「憲法關於國家統一的規定是明確的，我們堅決貫徹執行。我們將採取各種必要措施，堅定推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一行程。」

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