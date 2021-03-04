僑胞認購鳳梨卻進不了美國　僑委會：將捐公益或以鳳梨加工品取代

▲國內不少工會買鳳梨力挺農民。（圖／記者林悅翻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

台灣鳳梨遭中國禁止進口，國內掀起吃鳳梨運動力挺農民。僑委會也號召全球僑胞認購，但卻被質疑歐美國家根本不能進口新鮮鳳梨。對此，僑委會4日表示，僑委會鼓勵海外僑台商將購買的台灣鳳梨透過在台灣的總商會捐贈作為公益之用，或是以購買鳳梨加工產品取代。

僑委會表示，根據台農發股份有限公司（台農發公司）提供的「主要鳳梨外銷國家及檢疫規定」， 除了中國之外，我國新鮮鳳梨可以出口國家包括有日本、韓國、馬來西亞、印尼、加拿大、澳大利亞等僑胞人數較多且有僑委會駐外人員，可擔任聯繫窗口、提供採購與運輸資訊、協助彙整轄區僑台商購買數量等。

對於認購鳳梨的台商及僑胞們，僑委會3日已邀集駐外僑務人員召開視訊會議並成立「輔導8國僑台商採購鳳梨小組」，與農委會、台農發公司，並協調世界台灣商會聯合總會、世界華人工商婦女企管協會、世界華商經貿聯合總會等三大商會總會在台灣居中聯繫，由駐外僑務人員擔任聯繫窗口、提供各項出口價格與運輸資訊、彙整轄區僑台商購買數量並提供相關諮詢服務，協助與國內各出口業者聯絡。

僑委會非常感謝全球僑胞熱烈響應，願意購買台灣鳳梨、相挺台灣農民。如果海外僑胞願意響應僑委會號召採購台灣鳳梨，歡迎透過全球僑胞服務數位平台的數位聯絡方式洽詢僑委會駐外同仁，僑委會駐外同仁會直接協助。

此外，僑委會也透過臉書分享我國鳳梨可以外銷的國家及檢疫規定。可外銷須檢附輸出植物檢疫證明書的國家有日本、韓國、帛琉、汶萊、印尼、關島；不須附輸出植物檢疫證明書的國家有加拿大、新加坡、馬來西亞。

▼僑委會統整可外銷台灣鳳梨之國家。（圖／翻攝僑委會臉書）



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