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台灣農業種苗、技術外流大陸　陳亭妃：國民黨「買辦」無法卸責

▲▼陳亭妃「國民黨中國水果買辦的技術外流史」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃召開「國民黨是忘記，還是害怕想起來？揭台灣技術種苗外流史，國民黨可以卸責嗎？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，引爆多年來台灣農業技術、種苗外流的爭議，民進黨立委陳亭妃4日指出，誰是中國農業水果買辦很清楚，過去的資料一攤在台灣人民面前，國民黨很多人是中國買辦的身分，在兩岸農業單位之間穿梭，「技術、種苗外流，國民黨無法卸責」。

陳亭妃4日上午於立法院召開「國民黨是忘記，還是害怕想起來？揭台灣技術種苗外流史，國民黨可以卸責嗎？」記者會。陳亭妃表示，國民黨這次自揭往年瘡疤，她也樂意再告訴國人一次國民黨是如何當買辦！

陳亭妃指出，由中國農業部、國台辦批准成立的「台灣農民創業園」，以租稅、土地、融資等優惠，目的就是吸引台灣的農業技術及品種，台灣農民創業園於2008年馬政府執政前後，2年間從4處急速擴展到25處，分布於中國12省分、總面積達2000多公頃。

陳亭妃認為，馬政府上任之後，中國有了管道，才會擴展「台灣農民創業園」，藉機取得台灣的農業技術和種苗。

▲▼陳亭妃「國民黨中國水果買辦的技術外流史」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）
陳亭妃再指，國民黨智庫「21世紀基金會」把台灣百年的農業基礎，當作和對岸做生意的資本。10多年間以兩岸農業交流之名、行買辦之實，2011年與中國福建省農業科學院簽約，聯合成立「海峽現代農業院」。

陳亭妃說明，已於2018年過世的前農委會主委孫明賢，就是基金會的執行者，21世紀基金會董事長高育仁找來孫明賢擔任21世紀基金會的董事兼執行長，而孫明賢從2009年開始就擔任中國「台灣農民創業園」的名譽顧問，更曾經公開表示「台灣優良農業品種不應對中國設限」，可見孫明賢過去對於提供中國有關台灣的農業技術，相當得意自滿。

陳亭妃表示，孫明賢在擔任「台灣農民創業園」名譽顧問期間，帶著當時任21世紀基金會農業心中主任的陳保基，多次赴中國考察各園區，隨後陳保基即於2012年至2016年擔任農委會主委，多次吹捧中國的「一帶一路」，令人不禁質疑，陳保基與中國農業密切的來往關係，是否就是前總統馬英九讓陳保基出任農委會主委的關鍵。

陳亭妃指出，國民黨執政數年間，包括蘭園管理技術、台農17號金鑽鳳梨、芒果、黑珍珠及香水蓮霧、火龍果、茶葉品種、臍橙、茂谷等諸多果樹品種，都由台灣外流大陸。

陳亭妃認為，國民黨在中國的農業水果買辦，21世紀基金會可能只是一部分，農業技術、種苗的外流是中國系統性、有步驟地和國民黨接觸，「凡走過必留下痕跡，國民黨想用張冠李戴的新聞自我洗白、推卸責任沒有那麼容易，因為要討論誰外流技術、種苗到中國，可以問問國民黨的高官們」。

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