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陸媒譏「台灣無法承受一連串惡夢」　陳吉仲：受傷最大的會是大陸

▲▼農委會主委陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

▲陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

農委會主委陳吉仲今（4日）早接受電台節目再談大陸暫停進口台灣鳳梨一事，主持人問到大陸媒體公開說鳳梨可能只是第一張骨牌，並說台灣無法承受一連串惡夢，陳吉仲則表示，當議題跟政治綁在一起時，貿易國家就會團結在一起，最後受傷最大的會是大陸。

主持人簡余晏問《環球時報》公開說大陸惠台政策這麼多，鳳梨可能只是第一張骨牌，更譏笑台灣無法可能無法承受一連串惡夢，若為自由貿易，大陸用這樣的方式打壓，要是到時一只公文或是沒公文，只是嘴巴說說，下一波還會是什麼？且同步傳出廣東也有種金鑽、甜蜜蜜鳳梨，在推特上都一直說廣東鳳梨水準跟台灣鳳梨一樣，何必買台灣的？

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陳吉仲回應，大陸在國際農產貿易處理上，如不買澳洲龍蝦等，持續下去若沒依照規範，加上大陸體制上和決策，跟議題、政治綁在一起，貿易國家會團結在一起，最後傷害的絕對會是大陸。

陳吉仲接著說，不可諱言台灣很多技術跟品種，不管用哪種管道早就過去了，去看海南島幾乎種的都是台灣種，重點在於同樣品種為何可研發出來，是針對當地土壤、氣候研發適合的品種，但同樣台灣種在那邊種出來的味道和品質就是不一樣，農業是活的，不像工商業產品可以模組化。

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