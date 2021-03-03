快訊／國民黨團委員會協調陷僵局　鄭麗文請辭書記長

▲國民黨立委鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨團3日上午10點半協調新會期各委員會名單，依序處理外交國防、交通、衛環、經濟委員會，但歷經5個小時的溝通，經濟委員會仍陷入僵局，稍早黨團書記長鄭麗文在內部群組向總召費鴻泰請辭。

立院常設8個委員會中，以「經濟委員會」的競爭最為激烈。因資深立委楊瓊瓔、孔文吉確定留任，涉入SOGO收賄案的陳超明、廖國棟也以經濟委員會為首要志願，不過，廖國棟在協調前改變心意，宣布轉戰社福衛環，陳超明也因積分較高順利留任。

因此，李貴敏、翁重鈞、謝衣鳳、林文瑞進入「4搶1」局面，林文瑞率先表達退出並轉赴內政委員會，但李、翁、謝3人仍協調不成。最後，林為洲將財政委員會禮讓給李貴敏，自己則轉赴內政委員會，黨團總召費鴻泰、首席副書記長鄭麗文也循黨團慣例，進入司法法制委員會。剩下的謝衣鳳、翁重鈞協調陷入膠著，若一方進經濟委員會，另一人便確定進司法法制委員會。

其他人也看了這些...

►「狂吃18個月鳳梨才能消化中國封殺」 馬文君憂：熱情能持續多久

►蔡英文稱台灣鳳梨外銷澳洲 羅智強：只是果乾...

►民進黨社運部揪團買鳳梨 27家企業社團響應認購60公噸

更多熱門新聞...

►挺農民！「日吞18公斤鳳梨連2周」 黃創夏認失言：我錯了！

►李正皓神比喻：中國當北風「美國當太陽」 美日港澳全挺台灣鳳梨

►萊豬、鳳梨、藻礁... 黃子哲：「討厭民進黨」感覺回來了



►振興一下我們的美麗