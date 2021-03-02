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政府反應快、判斷正確　蘇貞昌：台灣在疫情狂流中成璀璨明珠

▲行政院長蘇貞昌前往立法院進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌前往立法院進行施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院長蘇貞昌2日到立法院進行施政方針及施政報告，並備質詢。報告中提到，新冠肺炎至今造成超過1億1000萬人染疫、250萬人死亡，台灣距疫情爆發地最近，卻在大疫狂流中成為最璀璨的明珠。蘇也說，行政團隊，將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」三大施政主軸，守護台灣，讓人民安居樂業，拚經濟蓬勃發展。

蘇貞昌表示，因為政府反應快，政策判斷正確，許多防疫工作做的早、做的對，國人做的到位，人民信任政府，進而願意配合防疫SOP，全國合力，台灣才能成為亂世中的福地，一直是全世界最安全的國家。

當全世界主要經濟體幾乎全都負成長下，台灣拚出全年超過3%的經濟成長率，台灣的製造業，從微型半導體，到大型電腦伺服器的出口，在疫情期間，恰好滿足全球產業及民間需求，更對世界做出重大貢獻。行政團隊將以「顧好安全、打拚經濟、創造機會」三大施政主軸，守護台灣，讓人民安居樂業，拚經濟蓬勃發展。

在「顧好安全」部分，蘇貞昌說，近年來中國軍機密集繞擾我國鄰近空域，我們堅守「和平、對等、民主、對話」原則，不挑釁、不冒進。國機國造及國艦國造正在加速進行，新式高教原型機「勇鷹號」首飛、潛艦原型艦開工，逐步厚植我國防能量。

此外，因應疫情衝擊，政府也把重要戰略民生物資整備，以及關鍵基礎設施強固，納入國家安全重要的一環。口罩國家隊已在去年建立每天2400萬片產能，疫苗採購已確定可獲得約2000萬劑，並持續洽購中，防護衣與呼吸器等也供應無虞。

在糧食安全方面，針對自給能力較低的大宗進口作物，如黃豆、小麥、玉米等，政府已提出因應措施，及早部署這類雜糧生產，確保自給自足的安全存量。為確保能源安全自主，綠能建設已步上軌道，太陽光電累計裝置容量較之前成長近5倍。穩定供水也是確保國家產業、民生安全重要的一環。這幾年來政府大力推動水資源建設，開源、節流、調度、備援，四路並進。

在「打拚經濟」部分，蘇貞昌說，去年台灣的經濟成長率為 3.11%，穩居亞洲四小龍第 1 名，領先全球所有已開發國家。政府用最有限的紓困經費，讓12萬家廠商免於倒閉、115萬名員工免於失業，今年1月的失業率，是12個月來最低；

至於「創造機會」部分，蘇貞昌說，國家對國人的照顧，要做到無差別，要讓我們的孩子，面對未來、勇敢追夢，今年政府所投入托育政策的經費，已較5年前多出400億元，0至5歲育兒津貼，目前每月2500元、今年8月增加到 3500元、2022年8月再到5000元，另並增加平價幼兒園就讀名額、降低就學費用。

最後蘇貞昌鼓勵，這場百年大疫，考驗台灣人面對逆境的勇氣與對這片土地的感情，經此大疫，國際社會也才真正理解，台灣與中國的巨大差異，國人深感同舟一命，信任政府，大大彰顯台灣生命共同體的力量，台灣認同成為共同榮耀，淬鍊台灣成為一個更美麗、勇敢的國家。

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