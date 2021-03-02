陳玉珍批蘇貞昌像「渣男」　蘇揆反擊「委員大概常在想那個東西」

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌2日赴立法院施政報告並總質詢，國民黨立委陳玉珍質詢時，詢問蘇貞昌能否保證「科技廠在雨季前不會有缺水危機」然而，蘇貞昌僅強調會維持供水穩定，沒有正面承諾，讓陳玉珍直呼「你這樣好像渣男」，對此，蘇貞昌也反批用詞不太好，「大概因為常常在想那個東西」。

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者林敬旻攝）

陳玉珍指出，農田大規模休耕，工業用水也在大規模節水，根據水利署資料，新竹科技園區、台中科學園區、台南科學園區等都面臨缺水危機，水利署說，除非及時下大雨，不然上述水庫的供水量僅剩30到60天，外媒也解讀，我國半導體生產預計60天後產生缺水危機。

經濟部長王美花回應，「政府一直有做最壞的打算，一定會在梅雨季前維持民生、產業供水。」陳玉珍接著詢問蘇貞昌，「雨季來臨前科學園區都不缺水，院長敢保證嗎？」

蘇貞昌表示，行政院自去年就小心面對極端氣候，由於去年都沒有颱風，他們已提早實施停灌、啟動海水淡化措施，一定要會維持產業穩定。

陳玉珍持續追問「院長能否保證科技廠在雨季前都不會有缺水危機？」蘇貞昌說，會持續從各地調水，維持供水穩定，陳玉珍仍不滿蘇沒有正面承諾，再問蘇「你會努力，但不敢保證嗎？」她強調，民眾需要行政院長的一句話，讓他們安心，但蘇貞昌重申，請國人同胞共同體諒努力節水，供水就能無虞。

陳玉珍比喻，蘇貞昌的回應就像感情中的渣男，不敢給承諾，只會提他做了多少事情，但女生沒聽到保證就無法安心，蘇貞昌則說，「委員的形容不太好，大概常常想那個東西。」

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