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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「並立制」不利小黨　行政院考察德國、義大利曝2解方

▲▼立法院議場一樓、 委員席、主席台、行政院長及官員備詢、發言席。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院議場。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

台灣的國會選舉自2008年起，採用了仿效日本的單一選區兩票「並立制」，政黨選票跟區域立委選票分開計算，對小黨較不利，一直以來，都有改採單一選區兩票「聯立制」的聲音。

不過，根據一份行政院及內政部2018年赴德國、義大利考察選舉制度的報告指出，聯立制會衍生「超額席次」問題，若要保障小黨，可從檢討降低政黨票門檻的方式作起。

單一選區兩票並立制　不利小黨生存

所謂單一選區兩票制並立制，是指人民可以同時領到兩張選票，區域立委選票的歸區域，不分區立委選票的歸不分區，兩者分開計算，且通常政黨得票率須達一定門檻，才可獲得席次。

至於聯立制，人民同樣可以領到兩張選票，但最後是以政黨票決定該政黨的總席次。

台灣自2008年起，從原本每區域可選出一位以上的「單記不可讓渡投票制」（Single Non-transferable Vote, SNTV）改為「單一選區兩票制」（single-district two-votes system），並採取並立制的計算方式，且政黨得票率要超過門檻5%才能夠換算席次。

根據2016年立委選舉結果，在政黨得票率上，民進黨44.0%，國民黨26.%，親民黨6.5%，時代力量黨6.1%。

無法獲得席次的政黨分別為新黨4.1%、綠社盟及台聯2.5%。

至於2020年立委選舉結果的政黨得票率，民進黨33.98%，國民黨33.36%，台灣民眾黨11.22%，時代力量黨7.75%。

無法獲得席次的政黨分別為親民黨3.66%、台灣基進黨3.16%、綠黨2.41%、新黨1.04%。

從前述的立委選舉結果來看，也不難發現為何長期以來會有政界跟學界聲音認為台灣應該廢除不利小黨的「並立制」，改採用德國的「聯立制」，並主張政黨門檻也應該從5%調降至3%或2%，才不會抹殺民意，並保障小黨的權利。

行政院考察報告建議維持現狀　適度調升不分區名額

對於立委選制的改革，事實上，行政院及內政部也曾在2018年赴義大利、德國考察選舉制度及政治捐贈相關規範及實施情形，除拜訪兩國主管機關內政部，針對相關制度及法制層面就教外，還分別與義大利參眾議員、學者專家及執業律師，以及德國聯盟90/綠黨等進行訪談，並就德國、義大利分別於2017、 2018 年眾議院選舉適用相關規範之實務運作情形，交換意見。

不過，根據考察結果，若我國改採聯立制，恐面臨兩大問題。首先，依德國歷次選舉經驗，大黨在區域立委所獲得的席次超過政黨票，產生超額席次問題，且超額的數目近年逐步遞增，我國2005年修憲時，將立委選制改為並立制，亦同時將立委席次由225席減至113席，若改採聯立制將衍生超額席次，恐使立委席次暴增，甚至超過修憲之前的225席。

其次，聯立制之設計是以政黨名單的候選人，作為優先當選或遞補之方式，若區域立委出缺時，優先由政黨名單候選人遞補，而非直接在該區以補選方式產生，此情況使得遞補之當選人，與地方選區並無連結關係，恐難獲支持。

因此，行政院與內政部考察報告建議，我國以政黨票選出34席不分區立委，僅占立委總席次1/3，若要在維持並立制，但又要避免兩大黨贏得大部分席次，導致立委席次分配與政黨得票比例不等值問題，或可參採德國、義大利規範，適度調升不分區立委名額。

在政黨票門檻部分，以義大利選制為例，獲取全國政黨票3%即得參與席次分配；德國則是規範政黨獲全國政黨票5%，或是3席區域立委席次，即得分配席次。

對照他山之石，我國現行以政黨獲取全國政黨票5%作為席次分配之門檻，顯然還有調整空間。

▼德國聯邦議院（德國國會）。（圖／達志影像／美聯社）

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