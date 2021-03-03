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國民黨團今協調委員會　吳斯懷二度無緣國防、經濟委員會陷僵局

▲國民黨立委吳斯懷質詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨立委吳斯懷二度無緣進外交國防委員會。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

立法院2日進行無黨籍及少數黨團立委抽籤後，國民黨團、民進黨團再分配剩餘席次，此次國民黨團在熱門的交通委員會僅分到4席，其他委員會則有5席，黨團3日上午10點半開始內部協調，依序處理外交國防、交通、衛環、經濟委員會，歷經5個小時的溝通，經濟委員會以及冷門的司法法制委員會仍未有結果，黨團需趕在下午5點送交最終名單給議事處。

立院常設8個委員會中，以「經濟委員會」的競爭最為激烈。因資深立委楊瓊瓔、孔文吉確定留任，涉入SOGO收賄案的陳超明、廖國棟也以經濟委員會為首要志願，不過，廖國棟在協調前改變心意，宣布轉戰社福衛環，陳超明也因積分較高順利留任。

因此，李貴敏、翁重鈞、謝衣鳳、林文瑞進入「4搶1」局面，林文瑞率先表達退出並轉赴內政委員會，但李、翁、謝3人仍協調不成。最後，林為洲先將財政委員會禮讓給李貴敏，自己則轉赴內政委員會，黨團總召費鴻泰、首席副書記長鄭麗文也循黨團慣例，進入冷門的司法法制委員會，剩下的謝衣鳳、翁崇鈞溝通卻陷入膠著，至下午4點仍沒有結果，只要一方進經濟委員會，另一人便確定進司法法制委員會。

其它較受矚目委員調動包括：原衛環委員會立委、退役中將吳斯懷再次爭取外交國防委員會，但與不分區立委溫玉霞進行抽籤後，仍無緣外交國防委員會，轉進司法法制委員會；交通委員會則是經一小時的協調後，魯明哲選擇禮讓洪孟楷，自己則轉入內政委員會；社福衛環委員會由吳怡玎、張育美協調，最終吳轉戰內政，張如願續留衛環。

國民黨團各委員會名單如下：
外交及國防委員會：馬文君、江啟臣、陳以信、廖婉汝、溫玉霞
交通委員會：陳雪生、許淑華、鄭天財、洪孟楷
內政委員會：林為洲、林思銘、林文瑞、魯明哲、吳怡玎
社福及衛環委員會：廖國棟、蔣萬安、陳玉珍、徐志榮、張育美
經濟委員會：楊瓊瓔、孔文吉、陳超明、呂玉玲、待定
財政委員會：賴士葆、羅明才、林德福、曾銘宗、李貴敏
教育及文化委員會：李德維、林奕華、萬美玲、鄭正鈐、高金素梅
司法法制委員會：葉毓蘭、吳斯懷、費鴻泰、鄭麗文、待定

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