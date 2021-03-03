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社會 社會焦點 保障人權

家屬怒沒開槍卻被打死　警：綁匪開1槍未擊發「拉滑套重新瞄準」

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼李嫌胸、腹中彈，滿身是血，當場就沒了呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。（圖／民眾提供）。

記者翁伊森／嘉義報導

涉綁架嘉義柯姓富商、中彈身亡的李姓主嫌，3日下午由檢察官進行複驗，李嫌姑丈到場直指李嫌當時並沒有開槍，而是警方直接將他擊斃。對此警方回應：「歹徒至少開1槍，在副駕駛座查獲一顆彈底已打擊的不發彈，且李嫌臨死還緊握上膛槍枝」。警政署長陳家欽稍早南下勉勵專案小組，也強調該案歹徒兇悍、持槍拒捕，同仁若沒有及時大膽、正確用槍，恐致員警及民眾傷亡，若換他在現場也會正確的用槍。

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

警方表示，當天發動攻堅圍捕，但李嫌堅持拒捕，不但開車衝撞員警車輛，更掏出克拉克制式手槍試圖攻擊。警方當時先對李嫌車輪開槍，試圖壓制其行動，李嫌則扣下板機後第一發子彈卡彈(不發彈)，趕緊重拉槍機嘗試故障排除並試圖再度擊發，警方喝令李嫌下車並試圖上前破窗，卻驚見李嫌將槍口對準員警，才再開槍還擊。

警方事後現場蒐證，除了警方所擊發的19發彈殼外，李嫌也緊握一把已上膛的克拉克制式手槍、一枚底火有撞針敲擊痕跡的不發彈以及彈匣與12發子彈，足見李嫌火力強大，倘若當時員警未能及時以優勢火力反擊、錯失李嫌卡彈瞬間良機的話，後果恐怕不堪設想。

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲李嫌先搖下車窗開槍，所幸卡彈，前方2名幹員見狀立即以強大火力還擊。（圖／記者黃子倩攝）

▲警政署長陳家欽南下慰問專案小組。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲警政署長陳家欽南下勉勵專案小組。（圖／記者翁伊森翻攝）

警政署長陳家欽稍早也南下嘉義勉勵專案小組，嘉義市警局刑大大隊長賴欣宏轉述，指署長認為，該案是團隊合作成果，對於歹徒兇悍、持槍拒捕，同仁若沒有及時大膽、正確用槍，恐致員警及民眾傷亡，若換他在現場也會正確的用槍。

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