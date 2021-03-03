頭身分離斷三截+遭潑漆...基隆蔣介石銅像慘狀曝！送慈湖修復

記者郭世賢／基隆報導

基隆火車站前圓環蔣介石銅像已有70多年歷史，3日基隆市政府進行拆除，但凌晨遭民眾到場噴漆、噴字，下午進行拆除時，在吊車吊起時，頭身分離斷成三段，現狀慘不忍睹。基隆市政府表示，吊車施加壓力過程中，因為年代久遠一拉就攔腰斷掉，後續仍會送到慈湖紀念公園，並把斷裂的地方接合，設法修復。

▲蔣介石銅像遭潑漆慘斷三截頭身落地。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蔣介石因被228受難者家屬指為元兇，基隆火車站前蔣介石銅像，長期以來備受爭議，每到228警方都要派員加強巡邏、站崗，所以市府決定拆除送慈湖紀念公園。原定3日上午9時排拆，但凌晨3時許3名男性民眾到場噴漆，銅像全身和基座被染成橘色，還噴漆「創建共和、去除威權、實踐正義」等字，上午開始拆除時，擔心有人鬧場，大批警力到場戒護。

▲蔣介石銅像3日凌晨3名男性民眾到場噴漆，銅像全身和基座被染成橘色。

拆除銅像工程狀況百出，等到3日上午10時工程車才到場，因底座堅硬，原先施作基座是用混凝土和鋼筋交築極為堅硬，拆到一半發現有裂痕，所以停工半小時，臨時再召來第二輛吊車處理，歷經3小時拆除工程，直到下午1時許將銅像吊起，吊車一拉頭和身體分離，滾落地面，只剩腳在基座上，總共斷成三截，現場加上噴漆、噴字，可說慘不忍睹。

▲底座還被噴漆「創建共和、去除威權」等字。

基隆市工務處長張元良表示，會斷成兩截是因為年代久遠，原先施做底下是用混凝土和鋼筋交築起來的，用吊車施加壓力過程中，一拉就攔腰斷掉了，後續仍將會送到慈湖紀念公園，會設法修復，把斷裂的地方接合。

張元良說，目前還遺留在基座上的部分，有于右任提「民族救星」落款時間1952年，年代相當久遠，基座四周也是用銅板包覆，所以請在地廠商把下方的混疑土敲除，再把銅板敲除或鋸開，再送到慈湖紀念公園進一步修復處理。

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