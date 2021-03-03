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快訊／確定了！嘉義富商綁匪「1槍斃命」　檢察官複驗結果曝

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

涉嫌綁票勒贖嘉義富商的李姓嫌犯，2日遭到警方開槍擊斃，檢察官在3日進行複驗，確定李姓嫌犯僅有一槍傷，就是在右臉頰下顎，而這一槍也是致命傷。

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者翁伊森翻攝）

3日進行複驗之前，李姓嫌犯的姑丈向媒體表示李姓嫌犯並沒有開槍，是警方直接開槍！同時表示會再跟檢察官提出相關證據後，再跟媒體說明，不過複驗還沒有結束，他就已經先行離開！而整個複驗結果是在下午2點開始，歷經2個半小時結束，複驗結果確定李姓嫌犯身上的唯一槍傷，就是在右臉頰下顎處，因為靠近頸部，所以是一槍斃命！這就是致命傷，不過檢方也表示：確切死因還得等待解剖鑑定報告出爐。

目前雄檢表示擄人案件的偵辦是由嘉義地檢署負責，雄檢則是針對這起開槍案件進行調查，當然也包括嫌犯當時是否有開槍，檢方強調會搜集相關證據來調查，同時李姓嫌犯的家屬有對死因提出質疑，但是目前還沒有決定是否要提告，這些都還要再了解。

▲高雄槍響。（圖／記者吳奕靖攝）

▲嘉義富商遭擄高雄槍戰。（圖／記者吳奕靖攝）

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