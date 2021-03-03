中國大推疫苗外交？　政協發言人郭衛民：說明安全性和有效性

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」召開在即，政協記者會3日下午先行召開，面對媒體提問中國是否透過「疫苗外交」獲取更大影響力，而非專注在國內推廣，大陸全國政協會議發言人郭衛民表示，很多國家批准使用了中國疫苗，「我想這也說明了中國疫苗的安全性和有效性。」

▲中國「國藥集團」（Sinopharm）旗下中國生物研發新冠疫苗。（圖／達志影像／美聯社）

對於中國疫苗的實驗數據、透明度和安全性、有效性受到質疑，外界還認為中國優先向其他國家出口疫苗，透過「疫苗外交」獲取更大影響力。郭衛民強調，中國始終把疫苗的安全性、有效性放在第一位。

他表示，中國大陸有關部門製定了新冠病毒疫苗研發技術指導原則、上市申請和附條件批准的技術標準，這些標準與世衛組織和一些發達國家的標準要求基本是一致的。郭衛民還說，中國疫苗企業在各個重要階段，都及時發布權威訊息。

郭衛民表示，截至2月底，中國已累計接種疫苗5200多萬劑次。「最近大家也看到，很多國家也都批准使用了中國疫苗，一些國家的領導人自己帶頭接種了中國疫苗，我想這也說明了中國疫苗的安全性和有效性。」

對於媒體提問中國出口疫苗的目的，是否用以擴大地源政治影響力。郭衛民說，這種說法是十分狹隘的。疫苗是防控並戰勝疫情的重要手段，也是當前國際社會抗疫合作的重要內容。

他表示，中國宣示將疫苗作為全球公共產品，支持鼓勵中國企業同有關國家開展疫苗的研發和生產合作，加入世界衛生組織新冠肺炎疫苗實施計劃，積極推動疫苗在全球的公平分配。據了解，截至2月底，中國已向69個國家和2個國際組織提供疫苗援助，向28個國家出口疫苗。

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▼大陸全國政協十三屆四次會議新聞發布會，發言人郭衛民回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）