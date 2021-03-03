小村畫家張真輔插畫個展　「在圖畫裡旅行」今起虎尾科大展出

▲作品中有藝術家張真輔到世界各國遊歷的精彩紀錄，其希望大家可以跟著圖畫一起去旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國立虎尾科技大學藝術中心今日起於第二校區綜三館一樓展覽室舉行「在圖畫裡旅行，小村畫家張真輔插畫個展」，展出小村畫家張真輔多年的創作真跡，有其到世界各國遊歷的精彩紀錄，更有每年特別繪製的12生肖圖，張張都能閱讀到精彩的故事，也能體驗到年節喜慶的氛圍。

張真輔出生於雲林土庫，多年前辭去了朝九晚五的工作後，一個人單車環遊世界的旅行，除了藉著旅行探索世界外，也透過各種旅行中的際遇汲取創作的靈感。張真輔表示，這次展出的作品都是他回家故鄉後的創作，很高興能透過他的畫作展現故鄉的故事，與他自己旅行的心情。

此次展出透過的創作，一起體驗他的旅行故事。展覽期間為即日起至2021年3月18日，從畫作中的細節看到張真輔的巧手巧思，作品不僅傳遞出令人喜悅的能量，亦可以窺見張真輔內心源源不絕的創意及赤子之心。

▲作品中有藝術家張真輔到世界各國遊歷的精彩紀錄，其希望大家可以跟著圖畫一起去旅行。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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