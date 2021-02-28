以畫癒傷、以畫定心　「佛系插畫家」的天人合一美學觀

在此世事詭譎難測、人心渙漓不安的年代，人們渴望療癒、需要療癒，而插畫家Evan M. Cohen的作品，擁有一股平撫潛意識傷口的力量，他把讀者攬進和諧寧謐的畫作，讓心能歇放在某種宗教儀式的神祕學氛圍，一張圖、兩張圖、三張圖……儼如深呼吸般，隨著他漫畫式插圖的敘事徐緩推進，焦躁與衝突感逐一呼吐而出，驀忽間，很多不解之難也就釋然了。

插畫家Evan M. Cohen ：流露靈性和宇宙意識

Evan M. Cohen筆下多見線條感圓潤娉婷的人物，他們置身在前、中、後自然事物所層疊出的景深畫面中，動作或默禱、或冥想，再搭配宇宙意象和個人能量般的幾何圖騰，種種元素，似乎都在勾勒一種向天祈禳以降福於地的意念，不論是尋求滋養抑或癒傷。經由創作，似乎窺見他試圖歸返與大地共生共榮的狀態，近似天人合一美學意識 ...

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圖文來源／Chronogram、Booooooom

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