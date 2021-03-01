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雲林台子港海釣「膠筏翻覆」1死1傷　男拉上岸明顯死亡

▲王姓漁民疑因吸入過多海水，救上岸時已明顯死亡，現場交家屬、海巡人員及警方處理。（圖／民眾提供）

▲王姓漁民疑因吸入過多海水，救上岸時已明顯死亡。（圖／民眾提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣口湖鄉台子港1日上午9點48分發生落水意外，雲林縣消防局、中部分署第四岸巡隊接獲漁民報案，指台子村漁港外海1.4浬處有艘膠筏翻覆、有2人落海。當時男釣客被附近漁民率先救起，僅輕微遭海水嗆傷，而海巡人員獲報後與空勤直升機同步救援，但另一王姓漁民獲救時已無呼吸心跳，明顯死亡。

海巡人員表示，膠筏疑似因風浪過大翻覆，其中1人被附近漁船發現，幸運獲救，並立即通報海巡單位。之後，海巡人員聯繫當地友好漁民至事發地點協助搜救，同時派出UAV無人機至現場海域搜索，在中午12點由空偵機尋獲另一名落海的王姓漁民，但52歲王姓男子疑因吸入過多海水，救上岸時已明顯死亡。

▲王姓漁民疑因吸入過多海水，救上岸時已明顯死亡，現場交家屬、海巡人員及警方處理。（圖／民眾提供）

▲現場交由家屬、海巡人員及警方處理。（圖／民眾提供）

海巡人員指出，單位獲報後，旋即派遣台子村安檢所及麥寮巡邏站線上巡邏組前往現場協助救援，並通報UAV無人機區隊、艦隊分署第十三海巡隊、內政部空中勤務總隊、雲林縣消防局第三大隊口湖分隊及雲林水上救生協會偕同應處；此次救援合計派遣8車23人、海上1艇6人、空偵機1架次及無人機1架次，全案後續交由金湖派出所報請檢察官相驗。

第四岸巡隊上校隊長邱仁道呼籲，民眾若前往海域進行各類活動，應注意當地天候海象及潮汐並確實穿著救生衣，另本隊於金湖安檢所、箔子寮安檢所及布袋商港安檢所等轄內安檢所均有提供免費救生衣借用服務，歡迎民眾至安檢所借用救生衣。

▲王姓漁民疑因吸入過多海水，救上岸時已明顯死亡，現場交家屬、海巡人員及警方處理。（圖／民眾提供）

▲黑鷹直升機從空中搜索遇難人員位置。（圖／林靖汯提供）


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