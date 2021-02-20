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我的生活不可能那麼壞！厭世插畫家Keigo來台首展　療癒感爆棚

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）

▲厭世滿點的「鱷魚先生」是Keigo筆下最紅角色之一。（圖／寬宏藝術提供；以下同）

生活中心／綜合報導

放完年假開工好厭世，明明人已經坐在辦公室，心還是遲遲收不回來？不妨來「Keigo展-我的生活不可能那麼壞」走一遭，絕對讓你會心一笑，療癒感爆棚，還能找回工作動力！

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼日本插畫家Keigo經典畫作首度來台展出。
▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）

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「我的生活不可能那麼壞」作者、超人氣厭世插畫家Keigo，擅長以擬人手法幽默描繪日常生活或人生的消極面，在IG上擁有百萬人氣，而他的經典畫作、百張手稿，首度來台展出，也吸引不少粉絲朝聖。展覽共有5大展區，包括：經典畫作區、珍貴手稿區、台灣特色區、互動打卡區，以及迷你影院，其亮點如下：

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）
▲Keigo也為展覽繪製台灣限定特色作品。

1. 經典角色大集合

Keigo筆下的角色不僅僅是動物，任何生活中的物品或食物都能成為他的靈感來源！蘋果、手機、面紙盒還有大家最熟悉的鱷魚先生，快來捕捉你最喜歡的角色！各個經典角色將於入口處夾道歡迎大家，找到最佳位置，就能與他們同框合影留下可愛回憶。

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼幽默又好拍的場景非鱷魚先生莫屬。
▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）

2. 人生好難之鱷魚先生，你的嘴巴又卡住了

台灣民眾最熟悉的的可愛悲慘角色-擁有超長嘴巴的鱷魚先生，這次將會於展區立體呈現他在生活中的無奈小日常，民眾可以戴上特製鱷魚頭套，化身鱷魚先生的小夥伴，一同體驗如何爬樓梯、打拳擊卻樣樣都被難倒？幽默又好拍的場景非鱷魚先生莫屬！

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）
▲▼後期崛起的熱門角色樹懶也在特展中與大家見面。
▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）

3. 超人氣樹懶，體驗他的極慢速日常

後期崛起的熱門角色-樹懶，也在特展中與大家見面，憨憨厚厚的臉配上他極慢的動作，做起事來總讓人哭笑不得；日常最簡單的外送、畫畫，甚至是拍照按下快門都讓人等到天荒地老，誰來幫幫他吧！另外更有播放Keigo繪製動畫的電影院，讓你跟著樹懶與叔叔一起看電影，而且在播映動畫的同時，樹懶正努力往座位緩慢前進，若擋住視線請多加包涵！

▲Keigo展 我的生活不可能那麼壞。（圖／寬宏藝術提供）
▲可近距離欣賞超過百幅的Keigo親繪手稿。

4. Keigo畫廊，精彩近距離呈現

平常都只能在網路上觀看Keigo的作品，這次終於有機會可以超近距離欣賞了！超過百幅Keigo親繪手稿，不僅僅有超人氣鱷魚和樹懶，別忘了還有小白兔、長頸鹿這些從早期就出場的幽默小夥伴們，一路上與其他更多角色提醒大家努生活之餘也別忘保持正能量。

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