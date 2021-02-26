直觀經典的魅力　以插畫紬繹再現大衛柯林斯設計作品

生於愛爾蘭都柏林的大衛•柯林斯（David Collins），是英國當代舉足輕重的建築暨室內設計師，每逢論及全球室內設計界翹楚，柯林斯之名往往在列，雖然早於七年前他便因皮膚癌而溘然長辭，但留下的作品依舊啟發著人們。

柯林斯的空間設計多元雜糅，細膩的豐富性卻永不失控，他總是優游不迫駕馭著材料和物件，而非暈眩在無意義疊砌裡。這種直觀經典也尋找創新，強烈表達主張再大膽摛錦佈繡的風格力度，正是柯林斯作品魅力所在。

目前全球新型冠狀病毒（COVID-19）疫情仍未偃息，大衛•柯林斯事務所（David Collins Studio）辦公室空間雖暫時關閉，但所幸旗下許多重要的飯店項目依舊進行著，像是波斯灣港口城市多哈（Doha）的文華東方酒店以及倫敦諾布飯店（Nobu Hotel ），讓事務所暫未受到太多束縛。

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在產業緊鎖的時刻，倫敦插畫家Sam Wood和事務所創辦人Iain Watson以及創意總監Simon Rawlings共同集思廣益，冀盼空間美學不因瘟疫蔓延而輟止，因此Wood利用餘暇時間完成一項藝術創作：將事務所歷年空間作品轉為插畫圖輯，藉此慶賀它迎來35週年...

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圖文來源／Architectural Digest

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