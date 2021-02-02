超狂手繪「台灣早餐地圖」！她花3年創作：從每天第一餐善待自己

▲超狂台灣早餐地圖一次攻略！插畫家百香果創作《台灣早餐地圖》繪本，19幅各縣市早餐地圖全部手繪。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

台灣的早餐多元性，已經到了無極限的神境界！聯經出版社邀請旅日插畫家百香果創作《台灣早餐地圖》繪本，19幅各縣市早餐地圖全部手繪，耗費3年時間田野調查和繪畫，除了食物也畫了人情味和溫度，看了超有感！過程中除了感受到台灣早餐驚人的豐富，她也發現讓早餐慢下來的幸福，「從第一餐開始善待自己」十分重要。

除了傳統的蛋餅豆漿，到住家附近的美而美，台南的海鮮粥或牛肉湯，還有新住民美食也越來越受歡迎，甚至一早就大排長龍！台灣的早餐豐富性讓人驚歎，各縣市都有獨特的早餐文化，而共同點是結合著人情味與在地文化。

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▲插畫家百香果秀出原稿，厚厚一疊的手繪圖畫，是她耗費3年田野調查的結晶。（圖／記者林育綾攝）

由於聯經出版社曾在2016年發行《12個插畫家的台灣風情地圖》，其中一幅主題是「全台早餐」受到熱烈迴響，當時策劃此書的主編、如今為顧問黃惠鈴，就決定再將「台灣早餐地圖」單獨出書，很快聯想到曾經看過百香果畫的圖十分有溫度，因此即使她旅居日本，仍邀請她參與這項計畫。

▲2016年的《12個插畫家的台灣風情地圖》，其中一幅「全台早餐」受到熱烈迴響。（圖／記者林育綾攝）

百香果接受挑戰以後，從2018年開始花了非常多時間搜集資料，除了透過上網，也實際飛回台灣3趟田野調查，透過在地朋友幫忙探訪了13座城市；去年受到疫情影響，但仍克服了各種考驗，直到11月底返台隔離期間都還在與編輯來回討論、修改繪圖，總共花了3年時間完成《台灣早餐地圖》，囊括了19張地圖。

▲▼百香果過去畫的圖十分有溫度，讓黃惠鈴留下深刻印象，因此促成《台灣早餐地圖》的出版。。（圖／記者林育綾攝）

創作過程中她發現，台灣早餐的創意已經到了「無極限」的境界，對於人情味的感受也很強烈，相較於東京的疏離有很大的不同，才明白「原來自己離開家鄉後，這麼思念美而美、豆漿蛋餅，不只是想念美食，也是想念人情味」。

長年旅居並在日本結婚的她，早餐多半都是自己做，而創作此書更深刻體悟，吃早餐其實可以是一件很舒服的事，「從早上的第一餐開始善待自己，為什麼過去我總是逼自己只有10分鐘吃早餐？」

▲百香果創作《台灣早餐地圖》，感觸「從早上的第一餐開始善待自己」很重要。（圖／記者林育綾攝）

雖然理解都市生活的忙碌，不過她推薦讀者們看了《台灣早餐地圖》之後，可以在百忙之中特別規劃跟親友一起「早餐約會」，例如到外縣市住一晚，隔天早上吃一頓在地早餐，讓早餐的時間延長一些，再順遊其他景點，這跟約午餐、晚餐的感受很不一樣。

這一次回台，百香果也很驚艷外送平台的發達，例如一早就能在家吃到打拋豬蛋餅，讓她發覺「食物是生活中很大的樂趣」，「簡單是一餐，複雜也是一餐，看你想如何對待自己」。

▲《台灣早餐地圖》耗費3年完成。（圖／聯經出版提供）

聯經出版社編輯葉倩廷也說，百香果在這本書不只畫了食物，也將日常小人物畫進去，包括早餐店或攤販的老闆、老闆娘等等，用食物連結當地特色，也透過早餐看見了台灣的多元性，生活步調氛圍不同，非常難得。

在製作此書過程中，也遇到多年老店受疫情影響退場的情況，例如嘉義30年的蓬萊漢堡、70年的豆菜麵老店，都因此歇業。不過出版社團隊決定將它們保留在《台灣早餐地圖》，因為對當地來說他們是經典記憶，也為時代做了紀錄。

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