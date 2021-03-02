　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

▲斗南鎮農會理事改選過程平和，改革派人士在改選理事等時展現實力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮農會黃派17席代表不滿總幹事黃鈺惠遭議決通過12日聘期屆滿應即離職，憤而離席退場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農會改選斗南、虎尾戰況激烈，3月2日均如期舉行第19屆會員代表大會，斗南鎮農會由改革派掌握5席理事，可望由退休警員黃讚昭獲聘擔任總幹事；虎尾農會則未進行理事等改選，僅由優勢的理事長丁派議決通過原任總幹事黃鈺惠應離職，相挺的黃派17席代表則憤而退席。

斗南鎮農會選舉，由現任鎮長沈暉勛、前鎮長簡錦全和縣議員顏忠義等籌組斗南鎮農會改革聯盟，與目前執任的當權派競爭，在2月21日的會員代表和小組長選舉中展現地方實力，於45席中掌握26席，較當權派的19席多出7個席次，已足以影響後續的理、監事選舉和總幹事遴聘。

▲斗南鎮農會理事改選過程平和，改革派人士在改選理事等時展現實力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲斗南鎮農會理事改選過程平和，改革派人士在改選理事等時展現實力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（2）日的第19屆會員代表大會中，改革派人士在改選理事等時展現實力，由改革派的葉明文、黃源波、吳錦宗、黃清枝、楊儒維當選而掌有5席的優勢，爾後的理事長、常務監事和退警黃讚昭獲聘總幹事，則可望順利由改革派出線；當權派則由張世民、薛維甲、沈建武、陳煌霖等當選而保有4席，仍可維持制衡功能。

虎尾鎮農會選情亦受矚目，今（2）日上午召開第19屆會員代表大會，兩派代表分成兩邊就坐，理事長的丁派28席集中在右邊，總幹事黃派17席都戴著棒球帽出席坐在左側；虎尾警分局擔心雙方陣營有衝突，出動多名警力在現場戒護。

虎尾鎮農會第19屆會員代表大會由現任理事長清點人數而宣布開會，並選出蔡榮富擔任大會主席，共計45席全員出席，但因理事、監事候選人名單未公告，尚未進行改選，僅進行理事長派所提出的3項議案。第一案為避免農會理、監事會出現空窗期，影響農會運作，在第19屆理事、監事產生前，同意由第18屆理、監事繼續行使職權，獲理事長派28席支持通過。

第二案討論總幹事黃鈺惠12日聘期屆滿就應離職，由第19屆會員代表大會下次會議再推派現職供銷部主任林惠雯代理議案時，黃派會員代表不滿丁派人士以28席的優勢強行議決通過，表示抗議。經縣府農業處輔導科長高建平解釋，指出代表大會是農會最高權力機構，縣府人員僅是針對議事程序指導，對於會議討論提案內容和議決不能干預；見抗議無效，黃派17席代表立即離席退出會場。

▲斗南鎮農會理事改選過程平和，改革派人士在改選理事等時展現實力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲虎尾鎮農會今召開第19屆會員代表大會，兩派代表分成兩邊就坐，理事長的丁派28席集中在右邊，總幹事黃派17席都戴著棒球帽出席坐在左側。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 
►Her今天推出「DHC日版純欖護唇膏」


►聽Podcast #我在案發現場


【其他新聞】

►大貨車載稻草超高國道撞橋天女散花　後車驚呼：我就說會「蹦丟」

►雲林縣農林漁牧業普查處揭牌　動員8百人普查8萬4千家

►斗南分局舊辦公廳舍辦流動藝術饗宴　為古蹟注入新活力

►雲林台子港海釣「膠筏翻覆」1死1傷　男拉上岸明顯死亡

►「站那個死人樣」脊椎側彎少女遭音樂師趕出教室　還被酸公主病

ET快訊
《麻辣鮮師》女星罹子宮頸癌　熬過38次治療「又出問題
嘉義肉票身家曝！跨年卡司婚禮娶妻　富豪爸2hrs拿3000萬
快訊／公股高層大地震！土銀董座、合庫總經理請辭
快訊／中南部有感！規模5.8地震原因曝　一周內小心餘震
快訊／17:23東南海域規模5.8地震！　最大震度屏東4級

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

中興新村治水卡在宮廟牌樓　博杯獲神明同意才動工

民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

農民憂「鳳梨釋迦」 也中槍　台東縣府：維持「有害生物」零檢出

最難掛號醫師呂紹睿　預防醫學台東教智慧護膝保健

雲林縣工業區道路排水工程　工業局核定前瞻補助款3344萬

新竹市成立「農林漁牧業普查處」　5月起全面訪查

台東縣228連假旅遊人次27萬　較去年少14趴...小野柳最熱門

送別親人最後一哩路　台東市火化場火化爐具更新及擴建工程開工

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

《青你3》魏宏宇前女友公開證據！　6分鐘影片證明欠錢劈腿：退賽

《上流戰爭》珍妮勇敢淚揭「被霸凌的是我！」　姜瑪莉心痛崩潰「甩夕京巴掌」宣戰朱丹泰

用舊輪胎打造《進擊的巨人》艾倫　耗時30天...胎紋逼真呈現肌肉感

BMW被拖吊！違停貴婦肉身阻攔　辱罵警＋抓臉插眼遭辣椒水制伏

郭書瑤試管又沒中..罵老公「憑什麼說愛我」　禾浩辰崩潰：我不想要再繼續了...

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

中興新村治水卡在宮廟牌樓　博杯獲神明同意才動工

民間捐贈1400萬X光巡迴車　鄭文燦致謝：部桃會給市民更優質照護

農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

農民憂「鳳梨釋迦」 也中槍　台東縣府：維持「有害生物」零檢出

最難掛號醫師呂紹睿　預防醫學台東教智慧護膝保健

雲林縣工業區道路排水工程　工業局核定前瞻補助款3344萬

新竹市成立「農林漁牧業普查處」　5月起全面訪查

台東縣228連假旅遊人次27萬　較去年少14趴...小野柳最熱門

送別親人最後一哩路　台東市火化場火化爐具更新及擴建工程開工

顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

真的是「媽媽幫妳存起來」　何妤玟兩孩戶頭都破6位數

米蘭時裝周／孫藝真看VALENTINO大秀　最新花瓣靴、鉚釘包美翻了

走回昨天不是夢！兩島相距3km「時差竟達21hrs」　網見原因歪樓了

你今天鳳梨了嗎？美國在台協會「擺滿鳳梨」：往後許多天都要鳳梨

沒3個月別說！親戚狂叮嚀…醫解析「懷孕3迷信」：古人智慧有道理

廣錠旗下特瑞斯接風電工程百億元大單　今年獲利可望攻高

高中木聯／西苑蔣鎮宇完投勝　8強對戰組合出爐

童話都是騙人的！她住中世紀城堡2年　難忍原始「無水電」生活搬走

拍片賺點閱！他用30cm菜刀「幫室友割莖」大噴血　急拿繩綑綁命根

地方熱門新聞

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

時力台南新營連署藻礁公投義賣鳳梨

台南柳營靶場霸氣認購1萬顆挺農民　

6歲童走失巧遇媽媽市長盧秀燕　拿紅包破涕為笑

英國袖珍屋亞洲首展　中原大學明日開展

王子麵童星是他　長大成帥氣醫生

高雄中博高架橋拆除進度逾40％！

跛男會網友被嫌「行動不便」遭狠心丟包

爬山遲到13分沒得吃…母女餓求便當

屏東市6處科技執法　8日正式上路

幫9旬阿嬤推回收車…最帥郵務士找到了

台南山上花園水道博物館戲水池延後開放

台南鄭婦母子4人年關難過林阳乙募款

屏東監理站「高齡下鄉換照」上路　秒得新駕照

更多熱門

相關新聞

雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票

雲林虎尾農會選舉競爭激烈　6候選人買票

雲林地檢署據報雲林縣虎尾鎮農會會員代表選舉，疑有候選人向會員買票賄選等不法情事，即由雲林地檢署檢察官指揮蒐證。經傳喚、搜索40餘人，確認會員代表候選人陳嫌等6人涉犯屬實，各命具保5萬元、10萬元，其餘涉案會員均請回，並查扣現金9萬2300元。

新北各基層農會改選　投票結果出爐

新北各基層農會改選　投票結果出爐

體育總會拜會魏嘉賢　汪輝欲問鼎理事長尋求支持

體育總會拜會魏嘉賢　汪輝欲問鼎理事長尋求支持

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

近70名企業家聯合同學會 南下雲林農作學旅

雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

雲林斗南鎮水利溝遭加「蓋」　年久坍塌權責釐不清延宕修護

關鍵字：

斗南鎮農會虎尾鎮農會黃鈺惠改選會員代表

讀者迴響

熱門新聞

警開槍現場影片曝　嘉義綁匪中彈

違停貴婦腿夾反抗警崩潰！側拍片逆轉

知名寶寶米餅「噁心工廠」直擊　蟑螂老鼠滿地爬

什麼才藝最廢　眾網齊點1技能

女吃砂鍋魚頭譙抬價！遭監視器打臉

阿嬤帶7歲孫輕生　兒敲車窗哭：誰來救救他們

「圍棋女神」14秒床片曝光！

剛生完二寶4個月…MEI MEI懷了第3胎！

板橋騎士罵警打女生　慘被肉搜出

方文琳「校花級二女兒」畢業照美炸

BMW貴婦驗傷恐提告！喊冤：警察誤導我

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

工業氮氣填充「知名寶寶米餅」　老闆：我只在意成本

女兒遭霸凌球鞋被丟掉　陸元琪怒了

爆乳鋼琴YouTuber露臉了！網呆：鼻子歪的

更多

最夯影音

更多
黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼

黑絲貴婦露大腿夾嫩警！BMW被拖吊　飆罵「王八蛋」還抓臉插眼
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

男童突「往馬路狂奔」駕駛急閃　驚險逃過一劫...下秒遭媽捶打！

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

汪東城「讓隊員愛上你」戳破解散關鍵！　回應油膩…「飛吻＋舞姿」讓全場崩潰

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

時速飆177「台中→高雄花1小時」 直播主國道被開7罰單：知道錯了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面