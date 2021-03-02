農會改選激戰！斗南改革派秀肌肉　虎尾黃派17代表怒退席

▲虎尾鎮農會黃派17席代表不滿總幹事黃鈺惠遭議決通過12日聘期屆滿應即離職，憤而離席退場。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣農會改選斗南、虎尾戰況激烈，3月2日均如期舉行第19屆會員代表大會，斗南鎮農會由改革派掌握5席理事，可望由退休警員黃讚昭獲聘擔任總幹事；虎尾農會則未進行理事等改選，僅由優勢的理事長丁派議決通過原任總幹事黃鈺惠應離職，相挺的黃派17席代表則憤而退席。

斗南鎮農會選舉，由現任鎮長沈暉勛、前鎮長簡錦全和縣議員顏忠義等籌組斗南鎮農會改革聯盟，與目前執任的當權派競爭，在2月21日的會員代表和小組長選舉中展現地方實力，於45席中掌握26席，較當權派的19席多出7個席次，已足以影響後續的理、監事選舉和總幹事遴聘。

▲斗南鎮農會理事改選過程平和，改革派人士在改選理事等時展現實力。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

今（2）日的第19屆會員代表大會中，改革派人士在改選理事等時展現實力，由改革派的葉明文、黃源波、吳錦宗、黃清枝、楊儒維當選而掌有5席的優勢，爾後的理事長、常務監事和退警黃讚昭獲聘總幹事，則可望順利由改革派出線；當權派則由張世民、薛維甲、沈建武、陳煌霖等當選而保有4席，仍可維持制衡功能。

虎尾鎮農會選情亦受矚目，今（2）日上午召開第19屆會員代表大會，兩派代表分成兩邊就坐，理事長的丁派28席集中在右邊，總幹事黃派17席都戴著棒球帽出席坐在左側；虎尾警分局擔心雙方陣營有衝突，出動多名警力在現場戒護。

虎尾鎮農會第19屆會員代表大會由現任理事長清點人數而宣布開會，並選出蔡榮富擔任大會主席，共計45席全員出席，但因理事、監事候選人名單未公告，尚未進行改選，僅進行理事長派所提出的3項議案。第一案為避免農會理、監事會出現空窗期，影響農會運作，在第19屆理事、監事產生前，同意由第18屆理、監事繼續行使職權，獲理事長派28席支持通過。

第二案討論總幹事黃鈺惠12日聘期屆滿就應離職，由第19屆會員代表大會下次會議再推派現職供銷部主任林惠雯代理議案時，黃派會員代表不滿丁派人士以28席的優勢強行議決通過，表示抗議。經縣府農業處輔導科長高建平解釋，指出代表大會是農會最高權力機構，縣府人員僅是針對議事程序指導，對於會議討論提案內容和議決不能干預；見抗議無效，黃派17席代表立即離席退出會場。

▲虎尾鎮農會今召開第19屆會員代表大會，兩派代表分成兩邊就坐，理事長的丁派28席集中在右邊，總幹事黃派17席都戴著棒球帽出席坐在左側。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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