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大貨車載稻草超高國道撞橋天女散花　後車驚呼：我就說會「蹦丟」

▲大貨車載運超高稻草撞擊跨越橋，一陣塵土飛揚，後車驚呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大貨車散落大量稻草，後方車輛紛紛閃避。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

有網友近日於臉書社團《爆料公社二社》發佈一段國道行進間影片，指出「國道一號北上雲林路段，遇到超高車請注意車距！」，內容為一輛載運稻草大貨車超載超高而撞到跨越橋，稻草散落車道的驚險畫面，所幸無人受傷；警方表示，此案已責請管轄分隊依規定調閱相關影像，並通知當事人到案說明，釐清相關責任。

影片畫面中，後方車輛乘客討論大貨車是否超高載運，且提及「目測已超高」，但大貨車仍持續前進，直到稻草撞擊跨越橋，一陣「天女散花」凌空爆開，車上副駕駛連忙提醒「卡慢！卡慢！我就說會蹦丟」，更令人傻眼的是大貨車駕駛不顧大量稻草掉落已影響後方車輛行車安全，未停下處置反而自顧離去。

▲大貨車載運超高稻草撞擊跨越橋，一陣塵土飛揚，後車驚呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲大貨車載運超高稻草撞擊跨越橋，一陣塵土飛揚。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

斗南分隊小隊長林志全說明，經查看該影片係發生於國道一號北向約247公里斗南路段，一部載運疑似稻草之大貨車因裝載貨物涉嫌超高撞擊跨越橋而肇事，致裝載之貨物散落於車道上，駕駛人未依規定處置，將依違反道路交通管理處罰條例第62條第1項第1款之規定，處汽車駕駛人新臺幣1000元以上3000元以下罰鍰。

據了解，大貨車載貨高度限制4米而遭撞擊的橋高度為6.1米，警方表示，若該輛大貨車裝載物有超高情形，或載貨物飛散、脫落、掉落，可處汽車駕駛人新臺幣3000元以上1萬8千元以下罰鍰。並說明，案發於2月27日上午約10點31分，獲報後10點38分到達現場清理，於11點03分第2車道清理完成開放，在11點35分已全線清理完成開放通車。

▲大貨車載運超高稻草撞擊跨越橋，一陣塵土飛揚，後車驚呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲網友於臉書社團《爆料公社二社》發佈影片，指出「國道一號北上雲林路段，遇到超高車請注意車距！現場用路人請小心」。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）

第四公路警察大隊在呼籲用路人，行車時要裝載之貨物，不得有超長、超寬、超高之情形，並應嚴密覆蓋、捆紮牢固。於高速公路行車時請務必保持安全距離，如遇掉落物請依規定減速慢行，並注意車前狀態緩慢通行，以免造成自身及其他用路人之危害。

▲大貨車載運超高稻草撞擊跨越橋，一陣塵土飛揚，後車驚呼。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲稻草灑滿車道，清潔人員最後於11點35分已全線清理完成開放通車。（圖／記者蔡佩旻翻攝）
 

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