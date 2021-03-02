馬來西亞插畫家以工筆勾摹黑貓烏托邦　越看越可愛

黑貓在傳統上向來毀譽參半，以台灣來說，黑貓陰鬱外貌常象徵晦氣和不吉利，但在埃及為職司死亡之神，為了讓黑貓更為世人所愛，馬來西亞 插畫家Kamwei Fong 以簡雅筆觸賦予黑貓詼諧、頑皮和蓬鬆圓潤的形象，冀盼這些黑魆魆的動物能一去汙名。

用黑色墨水創作的他施以細短線條，絲絲縷縷地於紙張上加疊描繪，然後再運用密度變化勾摹出墨色濃淡或形成輪廓，尤其纖若毫毛的墨線，更能真實呈現動物毛茸茸的質地和紋理。儘管每隻貓兒有短腳肥軀的一統風格，但外觀、姿態與性格都有著細膩變化，有些蓬鬆豐潤成一個球狀，有的則好奇、困惑甚至警備地望著身後拖曳的長尾巴

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自2010年起，Fong便以Bo & Friends的化名展開插畫家職業生涯，除了黑貓這等毛茸茸的小東西，當他投入線條式的黑白墨水繪畫時，他也經常幻想一些迷人的猴子、金魚、小狗等動物。他在線上商城Etsy販售自己的簽名印刷插畫，也和巴黎 Galerie Club Sensible藝廊合作...

圖文來源／Colossal

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