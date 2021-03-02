斗南分局舊辦公廳舍辦流動藝術饗宴　為古蹟注入新活力

▲「時光美學派出所X流動藝術饗宴」活動，為了讓民眾更深刻的認識斗南分局舊辦公廳舍的歷史與空間。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府在斗南分局舊辦公廳舍舉辦別開生面的「時光美學派出所X流動藝術饗宴」，由現代芭蕾舞蹈「溯」演繹一段時光交錯的故事，引領觀者走入1930、1940及1950年代的建築空間，從美學的角度來認識舊分局，為古蹟注入新活力。

斗南分局舊辦公廳舍前身是(1930年昭和5年)興建的「台南州斗六郡斗南警察官吏派出所」，陸續增建了保甲事務所、三組(刑事組)、拘留所、消防隊等建築，座落為迴廊中庭空間形式的辦公廳舍，在日式建築中是相當少見且珍貴的建築群。歷時4年多修復後，在2020年4月首度開放民眾參觀，11月正式營運。斗南分局舊辦公廳舍除了極具特色的空間設計，內部還規劃有警察文物展覽以及互動體驗區，堪稱是雲林的警察故事館。

文化觀光處長陳璧君表示，「時光美學派出所X流動藝術饗宴」活動，為了讓民眾更深刻的認識斗南分局舊辦公廳舍的歷史與空間，特邀請溯藝享空間陳守柔老師編寫一支現代古典舞蹈「溯」，以舞蹈的形式引領觀者走入不同時代興建建築—1930年代興建的台南州斗六郡斗南警察官吏派出所、1940年代保甲事務所和1950年代的三組(刑事組)與拘留所。

因應疫情，「時光美學派出所X流動藝術饗宴」將拍製成短片，讓未能親臨現場的民眾，可鎖定雲林縣政府文化觀光處官網及粉絲頁，觀賞線上精華版的流動藝術饗宴。

▲斗南分局舊辦公廳舍除了極具特色的空間設計，內部還規劃有警察文物展覽以及互動體驗區，堪稱是雲林的警察故事館。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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