雲端最前線／江啟臣預計參選黨魁 鳳梨之亂能成為轉機？

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中國大陸以「截獲檢疫性有害生物」為由，1日起暫停進口台灣鳳梨；陸委會主委邱太三則表示，兩岸針對檢疫問題有合作協議機制，因此後續應該會按照這個機制去處理。究竟陸方暫停台灣鳳梨進口，是檢疫出問題還是「以經逼政」？是兩岸的危機還是轉機？《雲端最前線》3日邀請立法委員周春米、立法委員葉毓蘭、台北市議員苗博雅以及台北市議員王欣儀與主持人楊文嘉深度探討。

▲陸方暫停台灣鳳梨進口，是檢疫出問題還是「以經逼政」？（圖／記者屠惠剛攝）

國民黨主席改選預計7月登場，尋求連任的黨主席江啟臣在接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，他在宣布競選連任後，跟韓國瑜與其他政壇前輩都保持直接、暢通的聯繫管道，目前預定在6月登記參選。不過，國民黨內趙少康、張亞中、連勝文、朱立倫等人被視為潛在對手，江啟臣連任之路是否備感壓力？

針對憲政改革，在總統蔡英文領導下，府院黨與立院黨團將成立「憲改小組」，並於3日民進黨中常會通過名單，成員除了黨團三長與立委外，也將納入專家學者代表，而該憲改小組將會提出黨版修憲案。登上《雲端最前線》一同揭秘。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，周二至周五中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周二至周五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。