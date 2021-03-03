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孫大千四問鄭文燦　是否有用「洪荒之力」保全藻礁？

▲桃園市長鄭文燦受訪時強調，醫療院所不能有拒診情事，否則將依醫療法懲處。（圖／記者沈繼昌攝）

▲桃園市長鄭文燦。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者蔡文鈴／台北報導

環團不滿中油興建三天然氣接收站破壞生態，因此發起「珍愛藻礁」公投連署捍衛環境。對此，前立委孫大千質疑桃園市長鄭文燦是否有用「洪荒之力」保全藻礁，要求回應四大問題。

第一，孫大千指出，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於市府這幾年在保育藻礁的成績很失望。這就是所謂市府吹噓的「藻礁保育是施政重點之一」嗎？潘忠政也是典型的口水派政治人物嗎？第二，珍愛藻礁公投小組領銜人潘忠政表示，對於至今沒看過一篇桃園市府的觀新藻礁的生態調查。這就是所謂市府提出的「觀新藻礁要保護，大潭藻礁要調查」嗎？「請問一下鄭文燦，已經當了六年的市長，到底調查了什麼呢？」

第三，孫大千質疑，如果市府真的「持續追蹤大潭藻礁區」，難道會不淸楚經濟部目前提出的替代，仍然會對大潭藻礁造成嚴重破壞，而接下來，整個藻礁生態系都難逃滅絕的命運嗎？這就是所謂市府口中的「每一項努力，都看得到成果」嗎？

第四，孫大千認為鄭文燦身為桃園巿長，捍衛桃園的重大自然資產是天經地義的事情，那為什麼不敢挺身而出向中央政府對抗，要求另覓天然氣接收站的興建地點呢？是否可以大聲的告訴台灣人民，到底為了擋下破壞藻礁的興建計劃，做了什麼實質的努力呢？

針對以上的提問，孫大千向鄭文燦喊話，舉頭三尺有神明，真的敢摸著良心保證已經用盡洪荒之力保全藻礁嗎？也請桃園市政府的官員記得「就算天可欺，民也不可欺」。

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