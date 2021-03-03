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國民黨青年部啟動「民主扎根計畫」　江啟臣：下鄉採納各地意見

▲▼國民黨青年黨部2/3邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，共同召開「民主紮根」計畫記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨青年黨部邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，共同召開「民主紮根」計畫記者會。（圖／記者湯興漢攝）

記者羅婉庭／台北報導

國民黨黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩3日出席青年部「民主扎根計畫」啟動記者會，將展開全國性的青年活動，重新活化藍營的青年培訓系統，並且將國政與市政、中央與在地議題進行結合融會，在全台6大區域推出「願景營」，第一站將於20日在台北市登場。江啟臣表示，「民主扎根計畫」將要啟動，青年團會下鄉採納各地年輕人的意見，帶回國民黨，若願意參與政治事務的年輕人，國民黨也將展開雙臂歡迎。

江啟臣表示，國民黨青年培訓從線上、線下同時進行，包括智庫提供立院黨團40歲以下族群關心之議題，於新會期推動相對應之法案，革實院課程、App黨部、電商等各項計畫同時進行，擴大議題對話交流。

江啟臣說，2020年大選，國民黨輸了將近300萬票的青年票，相當大的差距，若要重返執政，青年必定是要積極參與的一塊，但是，青年也不是鐵板一塊，是需要傾聽、溝通、交流，更需要給他們機會，去年加入了3900位青年黨員，但總量讓仍有非常多進步空間，過去一年，民調數字也有所提升，代表他們的付出、努力，有得到年輕人的回饋與鼓勵。

青年部上午邀請OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，宣布將於20、21日在台北舉辦以居住正義為主軸的「青年住好」願景營，預計招收30位青年學員，透過議題發想，一同投入國民黨的改革浪潮。

▲▼國民黨青年黨部2/3邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，共同召開「民主紮根」計畫記者會。（圖／記者湯興漢攝）

國民黨青年部主任陳冠安表示，「民主扎根計畫」是「參政七號角」的首秀，國民黨將透過全國性、密集性的青年活動，重新活化藍營的青年培訓系統，並且將國政與市政、中央與在地議題進行結合融會，在六大區域推出願景營，針對當地的特性，搭配切合的政策議題，以青年視角出發，讓營隊不只是招募熱血青年的管道，更是重塑國民黨的開始。

根據青年部規劃，在北北基搭配的主題是居住；桃竹苗是文化；中彰投為環境；雲嘉南係農業；高屏為勞權；宜花東離島則是觀光，每一個區域都會舉辦周末的願景營，因應疫情不提供住宿，每梯預計招生20至40位認同中華民國派的青年。陳冠安說，願景營最大的特點在於納入議題元素，因此每梯都會與不同的NGO合作，希望在舉辦青年營隊的同時，也擴大黨的社會聯繫，創造在野互動新模式。

陳冠安表示，願景營會相當注重學員的政治敏感度與議題能力，成果發表將以「模擬記者會」來呈現，希望學員透過政治界最常見的活動形式來直接實戰，體驗真實的議題攻防過程。陳冠安說，青年部也會從願景營裡選拔5至10位表現傑出者進入到為期5週的工作坊，由政治人物、資深幕僚與學者專家來進行互動式教學，並讓學員與地方黨公職合作，針對在地議題進行鑽研發想，活絡國民黨地方的青年系統。

陳冠安表示，針對在工作坊表現優異者，國民黨則會依其適性，甄選為青年部、新媒體部、政研部義務副主任與發言人，希望讓更多的年輕人能透過擔當黨職，有很好的政治開端，並且勇於成為藍營新一代的KOL。

▲▼國民黨青年黨部2/3邀請黨主席江啟臣、副秘書長柯志恩、OURS都市改革組織秘書長彭揚凱與青年黨員何元楷，共同召開「民主紮根」計畫記者會。（圖／記者湯興漢攝）

▲國民黨主席江啟臣。（圖／記者湯興漢攝）

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