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想撤簽公投連署怎麼辦？　中選會給答案：有團體民眾多次詢問過

▲▼桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區_空拍畫面。（圖／記者林振民攝）

▲桃園觀新藻礁生態系野生動物保護區。（圖／記者林振民攝）

記者陶本和／台北報導

針對桃園大潭興建第三天然氣接受站，環保團體與國民黨發起藻礁公投連署，公投小組在2日晚間宣布，連署已經超過35萬份。不過，近期也有民眾想要撤簽但求助無門，中選會副主委陳朝建3日表示，中選會過往辦理公投以來，即多次曾有團體或民眾詢問此類問題，不過基於選務中立個案不予評論之立場，不便說明有哪些團體或民眾詢問過。

環保團體發起藻礁公投連署，公投小組在2日晚間宣布，已經超過35萬份的安全門檻，來到36.7萬份，規劃在3月16日把連署書送交中選會。

不過，針對三接開發的新舊案，經濟部日前有表示，2015年規劃的開發方案，觀塘第三接收站開發面積232公頃，中油在2018年1月提出替代方案，將開發面積縮減至37公頃，同年8月則提出「迴避替代修正方案」，進一步把開發面積減至23公頃。

有關此一爭議，總統府副秘書長李俊俋也曾親自前往桃園，與相關團體當面溝通，透過各種方式持續交換意見；而農委會在去年6、7與9月召開3次溝通會議，不過環保團體唯一可接受方案是「不蓋三接」立場。

近日正反論戰持續發燒，國民黨也加入連署戰局的同時，也有民眾有意撤簽公投連署。對此，中選會副主委陳朝建表示，自中選會過往辦理公投以來，即多次曾有團體或民眾詢問此類問題，但基於選務中立個案不予評論的立場，不便說明有哪些民眾有詢問過。

陳朝建補充，公投提案人之領銜人向中選會提出連署人名冊前，連署人如欲撤銷其意思表示（連署書），尚屬連署人與提案人之領銜人之法律關係，仍請連署人向提案人之領銜人提出請求。

陳朝建表示，至若提案人之領銜人依公投法規定向中選會提出連署人名冊後，中選會自應依公民投票法第13條第1項所定情事予以辦理，且應依法交由戶政機關依同法第13條第2項依據戶籍資料查對連署人名冊。

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