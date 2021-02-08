刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

▲罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文正向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）



記者黃巈禾／台北報導

推動罷免基進黨台中市立委陳柏惟的「刪Q總部」8日下午赴中選會提交4357份提議書。提議領銜人楊文正也說明罷免陳柏惟4大理由。

楊文正說明罷免陳柏惟主要有4大理由，包括一、政見承諾持續跳票，包括中火停機一天也做不到；二、陳柏惟身為台中立委，卻不關心選區，全國廣開服務處，從桃園、新竹再開到台南，跟前議員王浩宇一樣是「全國不分區」。

三、陳柏惟在立法院和社群媒體發言和行為都是「大港你贏了」、「我很會打架啦」、「一打三十五」，令人無言；四、人民就是不想吃萊豬，陳柏惟卻一路護航，還拍片說蜜汁火腿超好吃，萊豬表決上贊成萊豬進口，把台中第二選區人民的食安和健康放在哪裡？

楊文元指出，陳柏惟自稱「花若盛開蝴蝶自來」，但對人民來說，「正事不幹罷免當然」，陳柏惟每次面對質疑以及面對媒體詢問，一下子扯中共，一下子扯國民黨，只會拿這些言論當神主牌？最重要的一點是，陳柏惟提到會對投給自己的11萬人民負責，但台中第二選區包括沙鹿、大肚、霧峰等，總共有37萬人，「扣除11萬人，剩26萬人要怎麼辦？有沒有替我們想啊？」

楊文元還說，一開始以為陳柏惟只是討厭鬼等級，預設3500份門檻，後來才發覺，原來陳柏惟是顧人怨等級，提議書飆到5000份以上，剔除掉資料填寫不完整、字跡模糊的件數後，今日實際送出件數為4357份提議書進中選會提案。