　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

▲▼罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人楊文正向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝，以下皆同）

記者黃巈禾／台北報導

推動罷免基進黨台中市立委陳柏惟的「刪Q總部」8日下午赴中選會提交4357份提議書。提議領銜人楊文正也說明罷免陳柏惟4大理由。

▲▼罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝）

楊文正說明罷免陳柏惟主要有4大理由，包括一、政見承諾持續跳票，包括中火停機一天也做不到；二、陳柏惟身為台中立委，卻不關心選區，全國廣開服務處，從桃園、新竹再開到台南，跟前議員王浩宇一樣是「全國不分區」。

三、陳柏惟在立法院和社群媒體發言和行為都是「大港你贏了」、「我很會打架啦」、「一打三十五」，令人無言；四、人民就是不想吃萊豬，陳柏惟卻一路護航，還拍片說蜜汁火腿超好吃，萊豬表決上贊成萊豬進口，把台中第二選區人民的食安和健康放在哪裡？

▲▼罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝）

楊文元指出，陳柏惟自稱「花若盛開蝴蝶自來」，但對人民來說，「正事不幹罷免當然」，陳柏惟每次面對質疑以及面對媒體詢問，一下子扯中共，一下子扯國民黨，只會拿這些言論當神主牌？最重要的一點是，陳柏惟提到會對投給自己的11萬人民負責，但台中第二選區包括沙鹿、大肚、霧峰等，總共有37萬人，「扣除11萬人，剩26萬人要怎麼辦？有沒有替我們想啊？」

楊文元還說，一開始以為陳柏惟只是討厭鬼等級，預設3500份門檻，後來才發覺，原來陳柏惟是顧人怨等級，提議書飆到5000份以上，剔除掉資料填寫不完整、字跡模糊的件數後，今日實際送出件數為4357份提議書進中選會提案。

▲▼罷免陳柏惟「刪Q總部」提議領銜人向中選會提案。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
市場蔬菜堆積成山倒掉！　價格狂跌原因曝光
50萬換450萬價值！妻頂下超夯飲料店「不到1年哭慘」
快訊／三浦春馬爸爸猝逝　痛心送走兒子才半年
刮刮樂必看　神人算出面額這張「中獎率最高」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

割萊委團體喊「民進黨開放萊豬進校園」　行政院：言論不實

林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還要更毒？

台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了

黃捷守住鳳山續任議員　林昶佐感性力挺：獨立前進卻不孤單

刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

宜蘭東部海域規模6.1強震！　國家警報「狂響14次」嚇醒民眾

50支手機國家警報狂響關不掉！寶可夢阿伯崩潰：關了快20分鐘

邵雨薇談閃嫁吳慷仁：可能明天　見男友為戲增胖20公斤「滿驚訝的」

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

50支手機國家警報狂響關不掉　寶可夢阿伯崩潰：關到快2點！

割萊委團體喊「民進黨開放萊豬進校園」　行政院：言論不實

林延鳳：國民黨用欺騙口號恐嚇民眾　豈不是比瘦肉精還要更毒？

台北燈節延到何時？蔡炳坤：擬中秋節舉辦　柯文哲也同意了

黃捷守住鳳山續任議員　林昶佐感性力挺：獨立前進卻不孤單

刪Q總部送交中選會4357份提議書　罷免陳柏惟4理由曝光

罷捷失敗割萊委有望　唐湘龍點名這2人：罷免成功2024會變天

周玉蔻酸趙少康「玩掛國民黨」：再一周要選宇宙之王？

民進黨中評委替3萊豬跑票立委請命：被開除等同宣判政治死刑

快訊／趙少康：參加2024國民黨總統初選「輸了也不會脫黨」

快訊／趙少康誓言「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選2024原因

低於市價4成買到房！台東幸福住宅入住7成　縣府贈2萬入厝禮

英國擬「每年加強接種疫苗」因應變種病毒　今秋推出第一劑

美德醫療暖捐百萬防疫物資　緩解全球醫療資源緊張狀態

慰勞清潔隊員守護基隆市容　林右昌期許好表現延續下去

台銀艾爾文學國粹麻將　新年假期喊話「加碼」自主訓練

新年版超吸睛！卡詩小金油推出璀璨紅瓶、蘭蔻小黑瓶穿上紅色新衣

23歲正妹被榨乾！遺書痛訴「吸血鬼男友」真面目　陷絕望35F墜亡

懷孕3周居然2次懷孕　肚中莫名多一個女兒...孕婦生下「雙胞胎」

春遊新竹免花錢！「13.5米旋轉滑梯」超刺激、河上煙花如詩中意境

摩斯漢堡台南西門店開幕　大薯加1元多1份、蒟蒻禮盒買1送1

胖男吃壯陽藥「40分鐘對決外送茶」竟暴斃　全裸美眉嚇歪急穿衣落跑

政治熱門新聞

趙少康宣布參選2024　力促兩岸和平、藍綠和解

趙少康「Make Taiwan Great Again」　揭秘參選原因

電商消費爭議統計出爐　蝦皮2029件、momo購物1049件

快訊／反萊豬公投30天破50萬！

陳柏惟稱中共介入罷免潮　林為洲：動不動抹紅

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

罷捷失敗割萊委有望　名嘴點名這2人很危險

藍委稱美不會出兵　王定宇：恨不得台灣被拋棄

部桃警報解除！蔡英文喊話「心頭抓乎定」　貫徹防疫措施

傳綠營發起「罷江」　江啟臣：誰在報復答案很清楚

即／苗栗縣議員徐欽鴻病逝　享壽65歲

愛相隨！賴品妤、曾玟學合體發春聯　網友歪樓：發喜帖！ 　

LIVE／趙少康親自上陣　宣布參選2024總統

NCC否准8有線電視申請CH52上架CNN

更多熱門

相關新聞

罷捷失敗割萊委有望　名嘴點名這2人很危險

罷捷失敗割萊委有望　名嘴點名這2人很危險

資深媒體人唐湘龍認為，罷免高雄市議員黃捷沒成功，不表示「割萊委」不會成功，這跟選區特性有關，不管是基進黨台中立委陳柏惟，或民進黨台北士林北投區立委吳思瑤，當年贏的很驚險，這時刻若發動罷免，藍營強勢的選區要罷免掉兩個勉強當選的深綠立委，容易多了。

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊

LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊

刪Q今提案　陳柏惟：一階全台都會過

刪Q今提案　陳柏惟：一階全台都會過

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

趙少康：沒說要停止罷免陳柏惟、吳思瑤

罷免陳柏惟門檻人數曝光　「刪Q總部」下午2點赴中選會送件　

罷免陳柏惟門檻人數曝光　「刪Q總部」下午2點赴中選會送件　

關鍵字：

刪Q總部中選會陳柏惟

讀者迴響

熱門新聞

曾國城又被爆性騷！女導控故意蹭腿

全劇組遭下令「不准和吳慷仁說話」

豪宅女主人熱情應門！外送員收驚喜暈了

堂哥「逼脫衣性侵」　雞排妹揭網友血淚史

露點教做菜！巨乳YouTuber「薄紗無罩」爆紅遭檢舉

黑男女友無預警「剪掉20cm長髮」！

女網紅被酸　怕人摸還穿這麼露

子瑜爸驚喜現身！　網驚：很帥很年輕

18歲遇約會強暴後她接3年恐嚇電話　20年後勇揭惡行

冰川斷裂「撞垮大壩」爆洪水　恐已150死

極少開車「多久換機油」　達人曝1招：比較準

領養小黑狗！洗一洗變白臉㹴犬

80歲刀療師反擊艾瑪：我是幫她觸診！

夜班保全玩Switch惹怒住戶！網卻風向一面倒

快訊／國1「4車連撞」嚴重事故！2車翻覆1死5傷

更多

最夯影音

更多
國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了

國家級警報14連發！凌晨規模6.1地震撼全台原因　氣象局回應了
驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

驚悚片曝！喜瑪拉雅山冰川斷裂　「沖垮大壩」爆洪水...恐已150死

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

私刑畫面流出！霸凌男被「狂譙3字經逼近」斷手…嚇壞縮身後退

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

台南佳里死亡車禍　騎士疑超速自撞電桿喪命

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

段宜恩暫回美國「a new beginning..」　GOT7成員親送行..Vlog公開看哭了

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲商城新春下殺優惠！

寵物雲商城新春下殺優惠！

錯過再等一年【新春優惠】寵物雲商城限時專區優惠6折！全館滿2,000現折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面