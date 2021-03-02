藻礁公投連署達標　王美花重申：穩定供電同時也會做好生態保護

▲經濟部長王美花。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

珍愛藻礁公投連署已累積逾29萬份，第二階段連署達標。經濟部長王美花2日表示，經濟部一定會在穩定電力供應的同時，做好生態保護，中油在做開發的過程，是在原來已開發的土地上，也會去做生態保育，經濟部也會陸續將資訊公開透明，讓大家了解狀況，「溝通是很重要的。」

對於外界質疑，蔡政府說2030不會缺電，為何還要興建三接？王美花表示，電力需要長期盤點，像核一、 核二到2025年的核三廠等陸續除役，核二也是因為燃料池滿，才會提早在今年除役，另外在燃煤部分，從高雄、台中等後續也都要除役，因此電力長期規劃就是「有下來，我們就要上去」，她強調，陸續開發再生能源或興建燃氣電廠，本來就是推動的策略，確保電力穩定供應。

針對公投第二階段連署達標，中選會主委李進勇則表示，連署狀況都是透過媒體得知，中選會提醒提案人，若要來得及在今年8月28日投票，建議最晚在3月19日前把公投連署名冊送到中選會，以便接下去的查對作業。

李進勇也提到，今年是以一案為基準編列預算，達9億2千多萬，因為防疫關係，還必須動支二備金，防疫經費大概是2億3千多萬，此外每增加一案，預估所需要增加的費用大概是1億8千萬，也是所費不貲。

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