LIVE／「刪Q總部」赴中選會提交第一階段名冊　罷免陳柏惟啟動

記者黃巈禾／台北報導

「刪Q總部」1日正式成立，短短5天內達成第一階段2912份的門檻，提案領銜人楊文正8日下午2時赴中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊，罷免基進黨台中市立委陳柏惟正式啟動。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）



陳柏惟是台中市第2選區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委。楊文元指出，該區共有約29萬投票人數，第一階段罷免提議書需要2900多份，目前已達標，8日送交中選會，一定成案，第二階段連署要從頭開始，而第二階段需2萬9000多份連署書，第三階段罷免投票則要逾7萬2000票。

「刪Q總部」7日表示，陳柏惟和黃捷兩個人的狀況完全不同，陳柏惟的狀況比較像是王浩宇，一個被譏是全國不分區議員、一個等同全國不分區立委，像陳柏惟在全台灣廣設服務處，還有立院質詢荒腔走板，兩個都是PTT佛地魔等級，走綠營草包王路線，加上陳柏惟任期才剛滿一年，總部卻能輕易舉出超過10件有爭議或跳票的事情。

根據《選罷法》規定，罷免通過同意票需大於不同意票，且同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上。陳柏惟是台中市第二選舉區（沙鹿、龍井、大肚、烏日、霧峰）立委，以2020年立委選舉人數計算，選舉人數29萬1122人，以此類推罷免陳柏惟的門檻為7萬2781人。而陳柏惟2020年立委得11萬票，以約5千票的差距打敗對手顏寬恒。