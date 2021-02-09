國民黨：中選會電子連署系統「公投花瓶」　建置多年不上線浪費公帑

▲民眾連署「反萊豬」二階公投。(資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨提案的「反萊豬」及「公投綁大選」兩公投案連署書已突破50萬份，國民黨立院黨團9日預告，農曆年間會持續募集連署，預計三月中送交中選會查對。另外，國民黨團也批評中選會的電子連署系統是「公投花瓶」，建置多年不上線，還在用人工連署及查對，費時費力，浪費公帑。

國民黨團9日在臉書表示，展開反萊豬公投連署在今天滿一個月，黨籍委員過去30天在全國各地擺攤連署，更收到全國各地不計其數的民眾，主動將連署書寄至各地服務處或國會研究室，不論是區域或不分區委員平均連署份數皆超過各1000份。

對於二階段公投連署提前達標，國民黨團表示，代表民眾拒絕萊豬的堅定決心，就是要在今年8月28日，總統蔡英文宣布開放萊豬一周年的日子，以人民的力量下架萊豬，將萊豬趕下餐桌，這不僅是國民黨團現階段最重要的工作之一，也是民眾對國民黨團最深切的期許。

國民黨團預告，農曆年期間仍將持續募集連署書，並以最嚴謹的標準，結合黨中央查對小組彙整好連署書，預計三月中送交中選會查對。他們也鄭重呼籲中選會，電子連署系統不應是「公投花瓶」，建置多年不上線，還在用古早的人工連署及查對，費時費力，浪費公帑。「公投是公民基本的權利，不要企圖用任何的違反主流民意的手段刁難公投成案」。

國民黨團喊話蔡政府，這股強大的民意就是提醒政府儘早回頭是岸，希望政府不要誤判民意，站在人民的對立面；若蔡政府繼續執迷不悟，就是在號召全民在今年8月28日全員出動，以超過483萬張公投票，下架萊豬。