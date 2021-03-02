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顧水情！台南向中央爭取大型移動式淨水設備　可每日增水1500噸

▲台南市經發局及水利局，邀集水利署防災中心、樹谷園區服務中心、南區水資源局等單位先赴樹谷園區進行大型移動式RO淨水設備設置地點現勘作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市經發局及水利局，邀集水利署防災中心、樹谷園區服務中心、南區水資源局等單位先赴樹谷園區進行大型移動式RO淨水設備設置地點現勘作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

經濟部宣布台南市水情提升為橙燈警示，進入減量供水階段，市長黃偉哲向經濟部水利署爭取於台南地區設置大型淨水設施，並獲賴署長支持，經發局及水利局2日邀集水利署防災中心、樹谷園區服務中心、南區水資源局等單位先赴樹谷園區進行大型移動式RO淨水設備設置地點現勘作業。

▲台南市經發局及水利局，邀集水利署防災中心、樹谷園區服務中心、南區水資源局等單位先赴樹谷園區進行大型移動式RO淨水設備設置地點現勘作業。（圖／記者林悅翻攝，下同）

水利署防災中心表示，近期將完成貨櫃式淨水設備設置，預計每天可以增加1000～1500噸的用水，以應水情。除了開源市府也大力向用水大戶宣導節流，抗旱應變機制包括使用回收水，目前可由本市安平、虎尾寮、仁德、官田、柳營、安南水資源回收中心，每日總計可提供7790噸放流水，作為灑水、澆灌、沖洗等次級用途，另外加強用水總量管制及落實回收率、加強輔導工業區節水率達7%標準，亦定期掌握用水大戶之用水度數、辦理工業區大型節水宣導座談會等。而針對每月1000度以上工業用戶節水7％及非工業用水戶、游泳池、洗車、三溫暖及水療等業者，減量供水10％，預估每月省水可省2.6萬CMD，但醫療或其他性質特殊者，不在此限。

巿長黃偉哲表示，經濟部水利署評估設置大型移動式淨水設備，利用微過濾機及RO逆滲透淨水機將污水淨化，其產水水質可供工業冷卻水及生活次級用水之用（非接觸用水），免費提供鄰近區域用水戶取用，本日完成現勘，最快將於3月底前完成設置。

另外全球新冠肺炎疫情尚未平息，防疫期間民眾仍不可掉以輕心，防疫洗手與節約用水並行，落實節約用水的政策目標，大家的節水一小步，將成為抗旱的一大步，政府民眾共同齊心努力，渡過這次旱象。

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