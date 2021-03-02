第二屆龍崎光節空山祭落幕！近17萬人次進場朝聖　總票房破600萬

▲第二屆龍崎光節空山祭畫下圓滿句點。（圖／台南市政府提供）

記者莊智勝／台南報導

被譽為全國最美山林燈節龍崎光節-空山祭，第二屆活動自去年耶誕節開展至今年228連假畫下圓滿句點，長達66天的展期共創下近17萬觀展人次（168,321人次），售出超過10萬張票，整體票房一舉突破600萬（6,189,500元），為市府率全國之先，首次嘗試以售票策劃大型燈節活動紀錄寫下新的里程碑。

空山祭展覽期間雖逢疫情起伏，但因早早強化防疫措施，使觀者能安心前來觀展，因此並未太受疫情影響，仍創下票房佳績，根據購票分析，此次活動共販售出104,979張票，整體售票率達6成，若扣除開幕首三日免費入場，整體售票率更達7成。除此之外，活動期間也為龍崎當地帶來熱鬧人潮，周遭商圈及深緣崎聚市集更是帶來可觀錢潮；附近雜貨店、攤商及鄰近的土雞城亦經常人潮滿滿，高朋滿座。

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市府文化局表示，公部門破天荒嘗試在臺南最少人口行政區，以實驗性售票策辦展覽活動，除開放龍崎區民、65歲以上長者及6歲以下兒童；以及南關線居民週一至週四免費者外，其餘均採收費入場。雖然售票過程中面臨不少質疑聲浪，但最終結果仍售出逾10萬張票。對此，市府團隊除向所有成就一切的觀展民眾、在地居民、藝術家以及工作人員表達感謝之意外，也顯示出大眾願意以付費支持藝文活動的觀念已逐步提升，更是因此為龍崎打開知名度，為山城小鎮注入一股新的活力。

近來地方創生風潮興起，但如何結合在地特色、年輕人才以及企業資源，設計出令人難忘並能永續經營的地方體驗行銷，考驗地方政府的功力。這次市府文化局再次與年輕藝術團隊合作、深入在地社區，在區公所、農會等單位鼎力支持及皇龍建設、台灣愛巴士交通聯盟贊助下，再次成功舉辦「龍崎光節－空山祭」，也進一步帶動在地參與年輕化，再創臺南觀光品牌新亮點。

文化局進一步指出，在黃偉哲市長的支持下，龍崎光節-空山祭將秉持著創新、實驗、在地性的精神持續在地方永續經營，透過藝術的形式展現地方魅力，盼藉此吸引更多年輕人回鄉，進而帶動相關產業發展。第二屆活動落幕後，隨即將開始進行撤場工作，也將陸續召開檢討會議逐步提升未來活動品質，也期待第三屆龍崎光節-空山祭於今年底再度回歸，與所有民眾一起點亮龍崎。