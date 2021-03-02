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台南市立安南醫院院長交接　前台南市衛生局長林聖哲接任

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立安南醫院舉行新任院長交接典禮，在中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長監交下，林瑞模院長（左）正式將印信交接給第三任林聖哲院長（右）。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市立安南醫院3月2日舉行新任院長交接典禮，在中國醫藥大學暨醫療體系蔡長海董事長監交下，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲、中國醫藥大學校長洪明奇，以及衛生局長許以霖等人見證此重要時刻。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡長海董事長感謝林瑞模榮譽院長，在任6年傑出領導，帶領安南醫院由初期到站穩營運腳步，再邁向專精卓越，並為未來長期發展奠定良好根基。

洪明奇校長致詞表示，安南醫院2013年2月2日開幕已屆滿8年，2015年2月林瑞模院長接任第二任院長，時任衛生局長的林聖哲當時亦在場見證；6年後林瑞模院長帶領團隊完成階段性任務，扎實奠定安南醫院邁向醫學中心穩固根基，3月2日在各界見證跟祝福聲中，林瑞模院長榮升榮譽院長，由林聖哲接任安南醫院第三任新院長，繼續為安南醫院永續經營發展努力。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡長海董事長指出，這6年間，林瑞模院長帶領安南邁進了一個穩健且大幅成長，並具多項特色醫療的醫院，成立了13個尖端先進的特色醫療中心，每個中心團隊均透過整合專科領域與跨領域醫師，提供病人最好的醫療服務，其中包含:脊椎照護中心、腦中風中心、消化器整合治療中心、微創血管介入中心、心血管中心等等，成績有目共睹，也是台南在地的驕傲。最近兩年更配合醫療體系的腳步，成立憂鬱症中心以及細胞治療中心，期能同步於世界級的尖端醫療。對於遠程目標，邁向醫學中心級的水準，已經奠下良好的基石，成為醫學中心也指日可待。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲內政部政務次長~陳宗彥（右），親自現場慶賀林聖哲院長（中）。

黃偉哲市長感謝中國醫藥大學支持並挹注安南醫院所有重大投資，並表示林瑞模院長任期內，安南醫院已成長為1千床規模量能的區域教學醫院，是南台灣第一座BOT醫院及雲嘉南地區唯一通過美國JCI國際醫院評鑑，更榮獲金擘獎民間機構特優獎。至今已有將近 1500 員工，將近85％ 是台南在地人，實現醫療在地、人才在地，共榮台南，安居樂業。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林瑞模院長感謝各界在任內多所協助與指導，6年任內不僅完成第三醫療大樓建設及開放使用、開刀房7間擴充至14間，如今所有的大樓均已全數開放使用，同時市府交付的529床的急性床也已全數開滿、加護病床擴增至60床、護理之家開滿152床、產後護理之家70床、慢性精神病房開滿 114 床；如今安南醫院已是實體運作1000 床以上的量體及量能，效率、品質兼備。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

蔡長海董事長介紹第三任院長林聖哲學經歷歷練完整，本身為整形外科專科醫師，台灣大學醫學系畢業、成功大學醫學工程研究所博士，曾擔任成大醫院公關室主任、台南市衛生局局長、郭綜合醫院副院長與安南醫院醫療副院長。專長為再生醫學、組職工程、腫瘤手術、醫學倫理。2019年4月至安南醫院任醫療副院長後即協助建立細胞治療中心、社區醫學部及多項長照服務領域開展，任內亦兼任行政副院長，在醫院實務經營及管理方面，具備非常豐富經驗，並期許醫院全體同仁在林聖哲院長領導下院務發展更上層樓。

▲台南市立安南醫院舉行院長交接典禮，林瑞模院長正式將印信交接給第三任林聖哲院長，並由市長黃偉哲等人見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新任林聖哲院長感謝蔡長海董事長與林瑞模院長提攜。醫院開院至今已邁入第8個年頭，安南醫院將全力專注朝醫學中心目標邁進，守護更多南部朋友們健康，為此林聖哲院長提出: 「質量並重」、「建立感動服務文化」、「全員強化職能」、「開源節流」四大具體目標，期許所有同仁繼續共同努力，遵循董事長「以病人為尊丶以員工為重，以醫院為榮」的理念，持續的照顧大台南市民身心靈的健康。

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