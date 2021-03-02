狂燒畫面曝！台南轉運站旁凌晨46機車遭火焚　女燒私人物品糗大

記者林悅／台南報導

台南市北區運轉站旁停車場，2日凌晨發生機車火警，消防局出動大批消防人車前往搶救，火勢雖很快撲滅，但造成46部機車全燬或半燬，幸無人員傷亡，市警五分局查獲34歲王姓女子涉案，經深入調查，查出王女案發時係在現場燒自己私人物品時，因火勢太大，不慎引燃一旁機車釀禍，全案依公共危險罪嫌送辦。

▲台南市北區台南運轉站旁停車場凌晨發生機車火警，火勢雖很快撲滅，但造成46部機車全燬或半燬，警方查出王姓女子涉案。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市消防局119勤務中心於2日凌晨2時6分許據報，位於北區台南運轉站旁停車場發生機車火警，現場不時傳出爆炸聲響，119馬上派出公園消防分隊等12車27人前往搶救，火勢在5分鐘內迅速撲滅，惟停車場內計有46部機車全燬或半燬，近20部機車燒得只剩下骨架，幸好無人員傷亡。

台南市警五分局據報派員前往現場維持秩序，並進行勘查蒐證，警方訪查發現1名34歲王姓女子涉案，即將該名王女帶回調查。經警方調查，王女案發時在該處引火燒自己私人物品，未料火勢太大，不慎燒到一旁機車而起火釀禍，王女有跑去向轉運站借滅火器欲滅火，但來不及。警方調查王女精神狀況疑有異常，全案將依公共危罪嫌送辦。

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