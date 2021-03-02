漢來海港餐廳規定員工「手機集中保管」　台南市勞工局回應了

▲漢來海港餐廳台南店員工投訴，公司上班時要求員工交出手機，集中保管，引起員工不滿。（圖／翻攝自漢來海港餐廳台南店官網）

記者林悅／台南報導

針對漢來海港餐廳台南店員工投訴，公司3月1日下令，下周起領班以下的員工上班時要交出手機，集中保管，引起員工不滿，質疑新措施「太超過」，台南市政府勞工局指出，雇主可按照勞基法規定，針對僱用勞工人數在30人以上的雇主，在工作規則中訂定獎懲事項，必須事先公告罰則，相關程序應該合理妥當才行。

台南市勞工局指出，有關雇主要求勞工上班期間保管手機：雇主可按照勞基法的規定，針對僱用勞工人數在30人以上的雇主，雇主具有在工作規則中訂定獎懲事項的權利，其中包含獎懲與解僱等事項。不過，實務上要注意，訂立此類工作規則仍然必須要符合一些條件，相關獎懲內容需具體明確，且工作規則內容及公告的內容不能夠違反勞工法令相關規定，工作規則並報經地方主管機關核備通過，才具效力。違約的處罰，可能包含罰錢、扣薪、罰加班、降級、延長試用期間等手段，這類處罰手段必須事先用公告的方式讓勞工知道，實際開罰的程序也應該合理、妥當。

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據了解，漢來海港餐廳台南店員工投訴，公司3月1日下令，下周起領班以下的員工上班時要交出手機，集中保管，引起員工質疑，認為此一作法「太超過」，又不是科技業有洩密問題。

漢來美食公司則表示，為要求服務品質，集中保管手機規定已行之多年，也經公告周知，但各店執行情況不一，會依相關規定辦理。

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