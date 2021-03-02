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雲林縣工業區道路排水工程　工業局核定前瞻補助款3344萬

▲「斗六工業區工業路排水改善工程」因工業區開發面積增加，使不透水率增加，造成原區域北環溪排水量過大，常溢淹成災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「雲林縣麥寮鄉工業區內道路排水工程」包含既有道路排水系統設置、鋪面改善以及周邊景觀美化綠化設置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲縣政府向經濟部工業局申請「雲林縣麥寮鄉工業區內道路排水工程」及「斗六工業區工業路排水改善工程」經費補助，經濟部工業局於今年2月25日核定補助，2案總工程經費為3800萬元整，補助款3344萬元，地方配合款456萬元。完工後可建構完整便捷之道路排水系統，疏導工業區內積水與行車安全。

雲林縣長張麗善表示，期許藉由排水改善計畫，落實都市計畫，改善道路排水，滿足人員及交通運輸之需求，促進區域之平衡發展及繁榮並提高土地之利用價值；提高運輸效率，降低運輸成本、提升轄管範圍內之各項產業活動機能及生活環境品質，營造雙贏計畫。

建設處長李俊興說明，「雲林縣麥寮鄉工業區內道路排水工程」位於麥寮鄉中山路97巷及西濱路二段148巷，包含既有道路排水系統設置、鋪面改善以及周邊景觀美化綠化設置等，此計畫為雲林縣麥寮鄉都市計畫區域內之既有道路，且均為居民出入重要道路，卻缺乏排水系統，實有改善之必要。

李俊興說，「斗六工業區工業路排水改善工程」位於斗六市工業路，因工業區開發面積增加，使不透水率增加，造成原區域北環溪排水量過大，溢淹成災，確有設置分流之需。據此，縣府於2020年11月30日提送前膽補助案向經濟部工業局申請經費補助，經濟部工業局於今年2月25日核定補助。

李俊興強調，道路排水改善工程可建構完善之聯絡道路及工業區環境，使道路順暢平穩、塑造優質就業環境，活絡經濟及提高廠商投資意願，並讓廠商以自動自發的態度爭取、規劃屬於自己的家園，在透過前瞻計畫強化公共設施之生命力，勢必增加就業人數及產業產值。

▲「斗六工業區工業路排水改善工程」因工業區開發面積增加，使不透水率增加，造成原區域北環溪排水量過大，常溢淹成災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲「斗六工業區工業路排水改善工程」因工業區開發面積增加，使不透水率增加，造成原區域北環溪排水量過大，常溢淹成災。（圖／記者蔡佩旻翻攝）


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雲林工業局補助道路排水工程工業區

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