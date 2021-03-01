台糖鳳梨罐原產地竟是泰國！林佳新：種植與加工廠產線搬回台灣

▲林佳新在臉書上貼出台糖鳳梨罐頭圖片，見圖片上「原產地為泰國」，引發網友瘋狂分享討論。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）



記者蔡佩旻、唐詠絮／雲林報導

大陸以多次從台灣輸入的鳳梨中截獲檢疫性有害生物為由，宣布3月1日起暫停台灣鳳梨進口，此舉將對台灣果農造成損失衝擊，總統蔡英文除編列10億救果農外，並鼓勵國人吃鳳梨；雲林菜農林佳新昨（28）日下午在臉書貼出台糖鳳梨罐原產地為泰國，並指出，「挺農民先叫台糖把種植產地與加工廠產線搬回台灣」。

林佳新在臉書上貼出台糖鳳梨罐頭圖片，見圖片上「原產地為泰國」，引發網友瘋狂分享討論，不少人驚呼「蛤 ..... 還以為他在地臺灣咧」、「以後買台灣品牌還是要看產地買了」、「真的燈不點不明，長知識了，一直以為是台灣鳳梨」；也有網友指出「關鍵是委託製造，台糖從沒有自產鳳梨罐頭過，只做商品企劃，哪來的鳳梨罐頭產線呀，縱使用國內鳳梨，還是要另外在國內找製造商。」

林佳新指出，大陸已經中斷台灣輸入鳳梨，是必然會造成衝擊，對現今台灣鳳梨產業面，其實價格早已低迷許久，此時再加上大陸禁止輸入台灣其他水果或鳳梨，勢必對產地造成困擾以及農民無所依，如果蔡政府此時想用十億急就章、馬上立即幫助鳳梨產業，這是不夠也不足的。

▲林佳新強調，目前台灣的計劃性生產常常是政治訂單作秀式外銷，在國際競爭力台灣農產非常薄弱，要競爭必須將內在顧及，別再掩耳盜鈴，一起面對現況。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

林佳新說，未來我們再思考，檢疫問題如未解決，下一個會不會是另類的產品，不管是大陸、日本或其他國家禁止，為了彌補農產虧損而急就章丟出十億，那未來還要準備多少個十億才夠。且現況擺明，民進黨政府不想解決根本檢疫問題，介殼蟲問題已提醒一年多，許多人為技術都能克服，那就剩執行意願。

林佳新再說，回歸鳳梨被禁原因，應以農業面來探討。林直言，我不認為鳳梨被禁是報復行為，要報復台灣的話直接禁止稻米輸入就好，稻米才是這些政治人物的金源，但回歸本質，鳳梨問題只凸顯一個問題，「民進黨要不要積極面對農業上的問題」，身為農民我想的是將主因介殼蟲問題排除後再去談判，但民進黨連台除及談判都不願意，單方面譴責大陸才是不友善。

林佳新強調，我想，蔡政府也是要自己認真，而且真實去面對所有水果的外銷以及內需與種植面積，不是一句「大陸不吃」讓台灣人一人多吃兩顆就能解決，如果是這樣高麗菜、柳丁、柚子未來任何農產品滯銷，是否都叫我們台灣人多吃兩顆都能解決，這絕非如此，要加工，品種、產地、計畫性種植才有機會，目前台灣的計劃性生產常常是政治訂單作秀式外銷，在國際競爭力台灣農產非常薄弱，要競爭必須將內在顧及，別再掩耳盜鈴，一起面對現況。

▲林佳新在臉書上貼出台糖鳳梨罐頭圖片，見圖片上「原產地為泰國」，引發網友瘋狂分享討論。（圖／翻攝自Facebook／林佳新）



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