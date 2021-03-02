雲林縣農林漁牧業普查處揭牌　動員8百人普查8萬4千家

▲雲林縣政府為順利推動農林漁牧業普查業務，今日正式成立「雲林縣農林漁牧業普查處」。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府為順利推動農林漁牧業普查業務，今(2)日正式成立「雲林縣農林漁牧業普查處」，也將積極協助各鄉鎮市公所設立「農林漁牧業普查所」，並呼籲鄉親一同支持配合每5年定期舉辦之普查業務，提供詳實普查資料，做為政府擬定未來施政跟農業永續經營作戰策略。

縣府指出，此次普查將在今年5月1日至6月30日，採全面性普查，以派員實地判定面訪、留置填表及網路填報等多元管道方式辦理，雲林縣預計普查家數約8萬4,621家，預計動員人力約800人。普查標準期2020年1月1日至12月31日，經營農作物栽培、畜牧、農事及畜牧服務、林業、漁撈及水產養殖等生產與休閒活動之業者均為本普查對象。

雲林縣長張麗善表示，我國以農立國、雲林縣以農立縣，依據行政院農業委員會統計，雲林縣2019年農業總產值為792億，居全國之冠。透過每5年一次普查，可瞭解農業經營現況、農地資源利用、農村家庭及勞動人口結構等基本概況，藉由資料蒐集，做為政府推動農業改革與資源有效運用等施政方針與輔導方案之依據。

雲林縣政府提醒，鑑於近年來詐騙事件層出不窮，為降低受訪者疑慮，普查員將會落實「3不＋2會」的原則，普查員1.不會洩露個人資料給任何人、2.不會詢問與普查表無關的資料、3.不會要您提供帳戶或存摺；以及普查員1.會配戴普查員證、2.會遞送致受訪戶(單位)函。請受訪戶安心接受訪問，若有疑慮可撥打165反詐騙專線或上雲林縣政府網站查詢。



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