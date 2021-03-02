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謝長廷稱鳳梨銷日「賣人情」　陳吉仲：日本消費者喜歡台灣農產品

▲▼立法院鳳梨促銷會 潘孟安 蘇貞昌 游錫堃 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委周春米舉辦鳳梨推廣活動。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

中國大陸宣布3月起暫停進口台灣鳳梨，我國得迅速協調，增加銷往日本的數量，駐日代表謝長廷日前認為「多少是賣人情」。對此，農委會主委陳吉仲2日表示，台灣的農產品品質非常好、非常優質，近年來銷量在日本市場大幅度成長，都是因為日本消費者喜歡台灣國內的農產品。

民進黨立委周春米2日上午於立法院舉辦「米鳳有約-是誰住在屏東的大鳳梨裡？！」屏東金鑽鳳梨推廣活動，與會者包括陳吉仲、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、立法院副院長蔡其昌、屏東縣長潘孟安等人。

▲▼立法院鳳梨促銷會 潘孟安 蘇貞昌 游錫堃 陳吉仲。（圖／記者屠惠剛攝）

▲農委會主委陳吉仲出席響應。（圖／記者屠惠剛攝）

陳吉仲會後受訪時表示，目前台灣鳳梨外銷至日本超過3500公噸，他認為賣到5000公噸沒問題，農委會會極力把鳳梨外銷到其他市場。更重要的是，還有一些原本使用國外鳳梨的加工品，現在全部採用國內鳳梨，政府要把這次危機轉成轉機。

談及是否會有下一波水果遭中國大陸禁止輸入，陳吉仲則說，兩岸的防檢疫管道仍然順暢，有任何波動都會第一時間通知農委會，農委會也再次向外界及貿易商說明不用擔心，尤其有些少數不符合實際狀況的報導，希望外界或貿易商能夠第一時間徵詢農委會。

陳吉仲舉例，就像日前的蓮霧事件就是一個烏龍事件，這種不符合實際的報導，會造成市場價格紛擾，甚至影響到市場價格，並強調目前所有兩岸的農產貿易還是在正常貿易。

此外，陳吉仲也表示，台灣的農產品品質非常好、非常優質，近年來銷量在日本市場大幅度成長，都是因為日本消費者喜歡台灣國內的農產品，因此日本過去進口台灣的鳳梨不到3000公噸，才能在今年超過5000公噸。

陳吉仲強調，台灣的鳳梨賣到日本市場是最嚴格的要求，未來要賣到全世界也沒有問題，希望大家能從國際的經貿市場角度來看這個議題。

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